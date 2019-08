Der bliver mange skår at klinke i Venstre, og spørgsmålet er, om det overhovedet lader sig gøre.

Det er naturligvis fravalget af Inger Støjberg, der ønskede at blive gruppenæstformand, der tydeligt udstiller brudfladerne i det største borgerlige parti.

Inger Støjberg stillede op for at blive en del af ledelsen i Venstre, og hun havde vel en formodning om, at det ville løbe glat igennem. Hun havde fuld opbakning fra selve den øverste leder, Lars Løkke Rasmussen. Det var bare ikke nok. Inger Støjberg blev fravalgt via en hemmelig afstemning, der i stedet gik Sophie Løhdes vej.

Inger Støjberg kom ud af valget som en af de helt store vindere. Hun fik 28.420 personlige stemmer i sin midtjyske kreds, Skive. Inger Støjberg er ubetinget den mest populære Venstre-politiker i Jylland. Hun kender det jyske, hun har evnen til at lodde stemningen, og hun forstår ikke mindst at tale med de jyske Venstre-vælgere.

Det er ikke forkert at kalde hende dronningen af Jylland, men det vil københavnerne i partiet aldrig forstå.

Venstre fik egentligt et kanonvalg, selvom de mistede regeringsmagten. De gik stærkt frem. Vælgerne vendte tilbage fra Dansk Folkeparti, og det skyldtes ikke mindst Inger Støjberg.

Når Venstres folketingsgruppe vrager Støjberg til fordel for den mere storby-vendte Sophie Løhde, er det samtidig et signal om, at gruppen ikke umiddelbart vil støtte Lars Løkke Rasmussen. Det er skidt nok. Men det er endnu værre, at valget kun kan tolkes som et fravalg af den linje, som den politiske hardliner står for i udlændingespørgsmålet.

Nok forsikrede både næstformand Kristian Jensen og ordfører Jakob Ellemann-Jensen, at der absolut intet bliver ændret. Men det bliver der, og formanden lovede det jo selv under valgkampen: Kvoteflygtninge kan der tales om, og forholdene på Sjælsmark kan der tales om. Venstre flytter sig langsomt men sikkert i udlændingespørgsmålet.

Det er derfor ikke så underligt, at Søren Gade meldte sig på banen med det samme. Han skylder ikke Lars Løkke Rasmussen noget, nærmest tværtimod. Gade advarede med det samme om, at udelukkelsen af Støjberg er at pisse på de vælgere, der lige havde sikret en fremgang. Han sagde det ikke sådan, men det mener han (mener jeg).

Inger Støjberg valgte senere at udtrykke sig via Facebook, hvor hun ærgrer sig over det tabte valg, men hun lovede: '... Jeg kæmper videre for alt det, jeg står for'. Vi har ikke hørt det sidste til hende.

Venstre har fået en ny politisk ledelse, men de har ikke fået ro. De har heller ikke sikret en entydig arvefølge. Værst af alt er der nu usikkerhed om den politiske linje på et område, der er afgørende for borgerlige vælgere.

Som vi sagde i gamle dage: 'Der bliver bal i den borgerlige'.