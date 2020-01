»Har du hørt den om..« eller »kender du den om...«

Sådan begynder de fleste anekdoter, og vi elsker at fortælle historier. Røverhistorier, vandrehistorier eller bare gode fortællinger binder venner og familier sammen, og derfor er de vigtige i alle sammenkomster.

Skuespillere lærer historiefortælling på første semester på skuespilskolen. Erhvervsledere betaler mange konsulentpenge for at lære at fortælle en god historie – allerhelst om deres egen virksomhed.

Ghita Nørby har fortalt en god historie om den mest morsomme skuespiller gennem tiderne, Dirch Passer. Han var sjov. Det kan alle, der har set ham i virkeligheden, bevidne. Dirch var den største revyskuespiller, vi har haft, og i samarbejde med både Jørgen Ryg og Ulf Pilgaard skabte han de mest morsomme øjeblikke på scenen. Dirch Passer indspillede omkring 100 film, hvor han altid fik publikum til at grine.

Ghita Nørby fortalte blandt andet til Politiken, at Dirch Passer under optagelserne til klassikeren 'Charles tante' fra 1959 var så morsom, at skuespilleren Birgitte Federspiel måtte hentes med ambulance og indlægges med latterkramper.

Det har fået redaktionen på DR2's faktaprogram 'Detektor' op af stolene. De undersøgende journalister har tænkt, at det da umuligt kunne passe, og sat et kulegravende arbejde i gang med at undersøge den påstand.

Redaktionen er gået grundigt til værks. Birgitte Federspiel, der døde i 2005, kan naturligvis ikke bringe lys over sagen, så i stedet er 'Detektor' gået til de andre skuespillere på settet, Annie Birgit Garde og Susse Wold. De afviser, at episoden har fundet sted, men DR stopper ikke her. To overlæger er derefter blevet bedt om at vurdere, om man kan blive indlagt med 'latterkrampe'. Det har de to erfarne læger aldrig mødt på deres vagter i sundhedsvæsenet.

Det er i grunden ret morsomt, hvis ikke det var en anelse grotesk.

Danmarks Radios faktatjekker-program har brugt tid og ressourcer på at undersøge, om en god og underholdende historie er sand. De bedste historiefortællere ved, at en god historie bliver en anelse bedre, hvis man tager sig lidt friheder. Gode anekdoter skal ikke faktatjekkes, det holder de sjældent til. Gode anekdoter skal være vilde, opsigtsvækkkende og underholdende.

Det forstår 'Detektor' slet ikke. Man kan ikke faktatjekke en god historie på samme måde som et børsprospekt. Danmarks Radio, der i tide og utide fortæller om de voldsomme besparelser på statsradiofonien, kan spare de 20 procent på 'Detektor'-programmernes længde. Ingen bliver bedre mennesker af humorforladte 'afsløringer' i den bedste sendetid. Desværre kan humor ikke læres. 'Detektor' har det ikke.

Ghita Nørby kalder selv historien for en 'bagatel' eller 'en lille blomst, der ikke skal tages så tungt'.

Sådan er det med gode historier.

De er blomster, der skal nydes – ikke skydes ned.