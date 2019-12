Donald Trump er på vej mod en rigsretssag.

Det fik ham naturligvis op i det røde felt med det samme, men man skal ikke glæde sig for hurtigt hverken her i landet eller i USA.

Han forsvinder ikke.

Kongressen stemte for, at der nu skal indledes en rigsretssag. Præsidenten bliver anklaget på to punkter: magtmisbrug og modarbejdelse af Kongressen.

Donald Trump forsøgte at presse den ukrainske regering til at undersøge Joseph Biden, der ønsker at blive den nye præsident næste år i stedet for Trump.

Ifølge anklagerne har Trump modarbejdet Kongressens arbejde med at afdække den ukrainske afpresningssag.

De to anklagepunkter vil være nok til, at sagen bliver indledt i det kommende år.

Men Donald Trump forsvinder ikke.

Den kommende rigsretssag skal nemlig afgøres af hans egne partifæller, og de 'svigter' ham ikke.

Den nuværende præsident Trump forventes derfor at være klar til næste års præsidentvalg.

Det kan være vanskeligt for danske vælgere at forstå, hvorfor Trump er så populær, at han sandsynligvis bliver genvalgt. Især hvis man læser danske medier.

Donald Trump er på mange parametre forfærdelig. Han lyver, han sviner folk til, han er forfængelig og føler sig hele tiden forfulgt.

Han bryder med alle tidligere aftaler og konventioner, både de reelle internationale aftaler, USA har indgået og måden, man kan opføre sig på som præsident.

Der er en anden side af Donald Trump og hans politik, som vi sjældent reflekterer over eller respekterer.

Trump har fra starten gået op imod sine allierede i Nato. Det var ikke nødvendigvis elegant, for det bragte usikkerhed om alliancen, men han formåede alligevel at få de europæiske lande til at øge deres forsvarsbudgetter.

Det er en gammel aftale, at landene skal betale to procent af BNP. Det gjorde meget få Nato-lande tidligere.

Danmark har de seneste 20 år skåret i Forsvaret og aldrig overvejet, om der skulle bruges de to procent. Nu investeres der fornuftigt nok overalt – ikke mindst i Danmark.

Lad os bare indrømme, det var ikke sket uden Trump.

Donald Trump er i handelskrig med Kina. Det var helt utænkeligt tidligere, skønt Kina, siden de blev optaget i verdenshandelsorganisationen, WTO, har brudt de aftaler, som de indgik ved optagelsen.

Kina er så småt ved at rette ind. Det var ikke sket, hvis ikke Trump havde indledt en konfrontation med dem.

USA oplever i øjeblikket et vækst- og jobboom. Der skabes arbejdspladser som aldrig før, og det begunstiger i særlig grad de fattigste.

De har dermed fået en ny mulighed på jobmarkedet, der i sig selv kan løfte deres levevilkår, og der er flere positive effekter af Donald Trumps politik.

Trump vil efter onsdagens vedtagelse af en rigsretssag mod ham tweete og lyve som aldrig før. Han vil hænge medierne ud for at være fake news. Han vil fyre de folk, der ikke bakker ham op.

Han kan være svær at tage alvorlig for os, men det er nødvendigt, for på plussiden tæller så mange resultater, at han kan blive genvalgt.

Donald Trump forsvinder ikke.