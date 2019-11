Det er en alvorlig nød, de danske politikere skal knække, efter Tyrkiet har udvist den første danske syrienskriger til Danmark.

Krigeren – Ahmed Salem El-Haj – blev anholdt mandag, da han landede i Københavns Lufthavn.

Ahmed Salem El-Haj er kendt af de fleste danskere, for han var en af de fire terrorister, der i 2013 skød til måls med Kalashnikov-rifler efter blandt andre tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, Naser Khader og Kurt Westergaard.

Dengang var IS på vej frem, og billederne på YouTube var en optrapning og en direkte trussel mod de danskere, som El-Haj og hans tre terrorist-venner skød efter. Det var chokerende at opleve, hvordan en dansk statsborger, født og opvokset i Gellerupparken i Aarhus, ønskede at skyde og dræbe nulevende politikere og islamkritiske danskere.

Scenariet kan ikke tolkes anderledes.

Siden er 28-årige Ahmed Salem El-Haj blevet mindre selvsikker. Han blev fanget, dømt og fængslet i Tyrkiet i 2017, og siden har han forsøgt at forklare, at han blev tvunget til at skyde efter de danske mål.

Nu er han landet og anholdt i Danmark, for El-Haj, hans kone og to børn er statsborgere i et land, som de helt åbenlyst har forsøgt at bekæmpe. De tyrkiske myndigheder meddelte i sidste uge, at de ville begynde at sende IS-terroristerne til deres hjemlande i Europa, og dermed har regeringen fået en seriøs nød at knække.

Ahmed Salem El-Haj hører ikke hjemme her. Han ønsker ikke vores demokrati eller vores måde at leve på. Han har tydeligt vist, at han ønsker et andet liv, hvor islam er styrende, og hvor de almindelige menneskerettigheder er sat ud af kraft.

Men El-Haj er dansk statsborger, og han har ikke dobbelt statsborgerskab, oplyser hans advokat. Derfor kan han ikke sendes nogen steder hen.

EU og dermed Danmark har kritiseret og fordømt Tyrkiet for deres hårdhændede fremfærd i den sydlige del af Tyrkiet. Med god grund. Den kritik vil runge hult, hvis vi ikke påtager os ansvaret for vore egne statsborgere og sørger for at få dem dømt.

I Danmark.

Mange vil mene, at han skal holdes ude af landet, men der er desværre ingen vej udenom, skønt El-Haj og familie på intet tidspunkt har gjort sig fortjent til at være danske statsborgere. Hvis regeringen og dermed Danmark ikke vedkender sig ansvaret og får ham dømt i en dansk retssal, vil den internationale retsorden, som vort land bekender sig til, bryde sammen.

Vi kan ikke eksportere vores danske statsborgere og deres infame kriminalitet til andre lande. Vi kan ikke forvente, at andre skal rydde op efter os, uanset hvor idiotiske, infame og skruppelløse de måtte være.

Det er og bliver vores problem, og vi skal løse det. Sammen med andre lande, herunder Tyrkiet.

Døm Ahmed Salem El-Haj. Gør det hurtigt. Gør det offentligt. Gør det.