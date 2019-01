Onsdag præsenterede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) regeringens udspil til en ny sundhedsreform.

Allerede torsdag besøgte han B.T. for live på bt.dk og B.T.s side på Facebook at svare på læsernes spørgsmål om de store omvæltninger, reformen lægger op til. Nogle af de mest iøjnefaldende ændringer er:

At regionerne skal nedlægges og på sundhedsområdet erstattes af fem 'sundhedsforvaltninger', og at landet deles op i 21 'sundhedsfællesskaber'.

Flere praktiserende læger.

Nyt landsdækkende telefonnummer til lægevagten: Fremover skal du ringe 113 for akut behandling.

En ambition om langt færre indlæggelser. Hele 500.000 færre besøg på sygehusene og 40.000 færre indlæggelser, når vi når 2025.

Det var en Lars Løkke i fin form, der stillede sig frem foran B.T.s live-signal for at svare på læsernes mange spørgsmål på det område, der tydeligvis også er Løkkes hjemmebane.

Én ville høre, hvordan reformen ville hjælpe med at få mere sundhedspersonale i landets yderområder. En anden ville vide, hvordan man kunne forbedre it-systemerne, som jo har været en varm kartoffel i de senere år, mens en tredje ville vide, hvordan reformen kunne medvirke til at lette arbejdspresset på landets sundhedspersonale. Og sådan blev det ved.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på besøg hos B.T.s debatredaktør, Sanne Fahnø, for at svare på læsernes spørgsmål om den nye sundhedsreform. Foto: Nils Meilvang Foto: Nils Meilvang Vis mere Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på besøg hos B.T.s debatredaktør, Sanne Fahnø, for at svare på læsernes spørgsmål om den nye sundhedsreform. Foto: Nils Meilvang Foto: Nils Meilvang

Den store interesse flugter med, at sundhed er et af de allervigtigste områder, når danskerne skal afgøre, hvor de sætter deres kryds ved det valg til Folketinget, der jo kommer i år.

En spritny undersøgelse, YouGov har foretaget for B.T., viser, at sygehuse og sundhed faktisk lige nu er det allervigtigste tema for danskerne - endda vigtigere end udlændinge og integration.

B.T. vil være dit moderne forsamlingshus, og vores live-sending med statsministeren er netop et eksempel på, hvordan vi ønsker at udleve det.

Vi ønsker ikke kun fokus på den politiske proces, men i høj grad også på de helt konkrete følger af politikernes arbejde. Konsekvenserne af beslutningerne. Samt vælgernes berettigede spørgsmål hertil.

Det kan vi blandt andet gøre ved at sætte vores læsere i direkte kontakt med de mennesker, der svinger taktstokken i Danmark.

På den måde bliver B.T.-læsernes interview med statsministeren også en forsmag på, hvordan vi kommer til at dække selve valgkampen, når valget på et tidspunkt udskrives.

Du kan med andre ord roligt tjekke ind i Det Moderne Forsamlingshus hos B.T., hvor du ikke bare kan følge med i nyhederne, men hvor du også kan blande dig direkte.