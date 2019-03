I det store trafikforlig mellem regeringen og Dansk Folkeparti har især to punkter påkaldt sig voldsom opmærksomhed og kritik.

Det ene er en togbane mellem Vejle og Billund, populært kaldet for 'Tulle-banen' efter Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, der bor og er valgt i området.

Ideen har sin rod i Togfonden, som den tidligere røde regering i 2014 besluttede med støtte fra netop Dansk Folkeparti, men også Enhedslisten.

Tulle-banen er kritiseret for at være meget dyr i forhold til den transportmæssige gevinst, der vanker: Banedanmark har regnet på den tidsmæssige besparelse for hele strækningen: Passagerer vil kunne komme mellem nul og ganske få minutter hurtigere fra den ene ende af jernbanen til den anden. Prisen for banen ligger på omkring en milliard kroner.

En trafikforsker fra DTU giver skudsmålet 'exceptionelt dårligt' og har videre udtalt, at det er 'meget, meget sjældent, at man ser projekter, der bliver vedtaget, som er så dårlige'.

I et arbejdsnotat fra Banedanmark er det tidligere blevet vurderet, at selv hvis banen var gratis at anlægge, ville den samfundsmæssigt være en skidt forretning.

Desuden kan banen mellem Billund og Vejle få den konsekvens, at nordvestjyder ikke længere kan få direkte tog til hovedstaden. Det forhold får nu selv lokale DF-stemmer til at gå i rette med kollegerne på Christiansborg. Richardt Graakjær Bostrup Møller, folketingskandidat og formand i Dansk Folkeparti Holstebro, kalder det 'jævnt træls og en dårlig idé'. Folketingskandidat og byrådsmedlem for DF i Struer Kommune Jette Lund går så langt som at kalde det for en 'katastrofe', hvis udfaldet bliver et tab af direkte togforbindelse til det østlige Danmark. Det er langtfra hverdagskost at se DF's bagland gå op mod partitoppen.

Et andet projekt, der har været genstand for debat, er omfartsvejen ved Mariager - hjemby for Dansk Folkepartis trafikordfører, Kim Christiansen.

Her betyder et liv uden omfartsvej afkørte tagrender, knuste blomsterkummer og skolebørn, der må springe for livet, melder Christiansen. Forhold, som andre lokale imidlertid har til gode at bekræfte og ingen tilsyneladende kan genkende. Prisen for omfartsvejen er i omegnen af 380 millioner kroner.

Som valgt til Folketinget er det legitimt at have et særligt øje for forholdene på den egn, man er valgt. Det ligger på en måde indbygget i vores valgsystem.

Men det gælder naturligvis om at finde den fine balance mellem at tilgodese et bestemt område og det bedste for samfundet som helhed.

I de to elementer i trafikforliget er den balance tippet. Argumenterne for togbanen og omfartsvejen er få, men til gengæld overvejende dårlige. Og selvom politik også er både 'følelser' og 'markeringer', må man forvente et minimum af rationel argumentation for udskrivninger af skattekroner i milliardklassen. Forklaring udbedes.