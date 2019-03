Om senest 84 dage er valget afgjort.



Men det er langtfra afgjort, hvem der kommer til at lede landet og med hvilken politik.

Det kan komme til at tage lang tid, meget lang tid. Vi kan sagtens få en lige så lang periode som svenskerne, der brugte hele efteråret på at finde en ny regering, hvor en socialdemokratisk statsminister skal føre en borgerlig politik.

Vurderet på meningsmålingerne bliver det socialdemokraternes Mette Frederiksen, der kan samle flest stemmer bag sig. Hendes parti vil ifølge vores YouGov-måling gå lidt frem, men hendes mulighed for at bliver statsminister afgøres af henholdsvis De Radikales Morten Østergaard og Enhedslistens Pernille Skipper. Begge partier kan notere en pæn fremgang.

De skal naturligvis have indrømmelser.

Ved tidligere valg har det været bud vedrørende sociale forhold, der har adskilt partierne i den røde blok. Alle partier kæmpede om at vise sig frem som de svages beskytter. Mere stat, mere velfærd og flere offentlige ydelser.

Denne gang er det klimapolitikken, de røde partier benytter som markør. Uffe Elbæk, Alternativet, mener ligefrem, at han har det bedste bud på en grøn politik med sit forslag om et grønt ministerium som det styrende i stedet for Finansministeriet.

Pernille Skipper har ikke nogen ultimative krav, men vil se politikken fra Mette Frederiksen som et hele. Morten Østergaard derimod siger til B.T., at det er ufravigeligt, at den eventuelle kommende socialdemokratiske regering skal levere 'forpligtende og ambitiøse klimamål for 2030 – ikke i 2045'.

Klimaet er rykket op i hierarkiet af vigtige valgemner for de vælgere, der overvejer at stemme på partier, som hører til i rød stue. Socialdemokraternes Henrik Sass kom med de første konkrete meldinger på klimaområdet fra en kommende socialdemokratisk regering i Jyllands-Posten: nul ekstra afgift på flyrejser, nul ekstra afgift på oksekød, men derimod en tro på, at det er teknologien, der skal løse problemet. Alle partier, der skal bære Mette Frederiksen ind i Statsministeriet, har i deres partiprogram ønsker om afgifter på fly i varierende grader fra 80 kroner pr. billet til 250 kroner pr. ton udledt CO2. Så parterne talte sig ikke tættere på hinanden.

Det bliver derfor en vanskelig og langvarig proces at danne en socialdemokratisk mindretalsregering, når partierne er så langt fra hinanden på det afgørende punkt for den kommende valgkamp. Taler vi økonomi, ligger partierne endnu længere fra hinanden. Det er vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at se, hvordan De Radikale og Enhedslisten skal finde sammen om et fælles politisk grundlag. Læg dertil, at Pernille Skipper siger, at Enhedslisten har lært af de ydmygelser, de måtte lide i Thornings regering. Så mange kameler sluger de ikke igen, lover Skipper.

Det kan blive en varm og uendelig politisk sommer, der som i Sverige varede adskillige måneder.