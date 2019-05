Det er ikke let at være borgerlig.

Det er lige nu svært at se en borgerlig blok, der har et samlet bud på en regering, der kan fortsætte de næste 10 år.

Den nuværende og endnu eksisterende regering har åbenbart været en samling, der har eksisteret på trods og med magten som omdrejningspunkt.

Det er påfaldende, at de borgerlige partier - i det øjeblik, valget blev udskrevet - blev sat fri i en grad, der har betydet interne slagsmål og magtkampe. Værst i det regeringsbærende parti Venstre.

Seneste eksempel er Søren Gades valgtriumf ved europaparlamentsvalget. Søren Gade blev en stemmesluger og fik næstflest personlige stemmer - kun overgået af Venstres topkandidat, Morten Løkkegaard.

Lars Løkke Rasmussen strålede som en sol på aftenen, for fremgangen til Venstre var en kæmpe overraskelse og gav partiet fornyet energi og håb. Jubelen i Venstres partilokale ville ingen ende tage, da statsministeren ankom med Løkkegaard og deres respektive koner. En stille aften blev til en valgfest.

Dagen derpå var statsministeren i topform og stillede op til fotografering med sønnen Bergur, der lige netop ikke blev valgt. Venstre var på vej frem - Mette var i defensiven.

Tirsdag morgen kunne statsministeren så vågne op til overskrifter fra Nordjyske, hvor Søren Gade i klar tale fortalte, at han følte sig ringe behandlet af partiet og dermed statsministeren i valgkampen. Hans valgsejr var skabt af ham selv og ingen anden, mente han.

Søren Gade har ingen intention om at lade Lars Løkke Rasmussen løbe med valgsejren og hjælpe ham med at vinde et kommende folketingsvalg. Ifølge Nordjyske vil Søren Gade tænke på sin egen troværdighed - underforstået, at det har Lars Løkke meget lidt af.

Venstres overraskende valgsejr kunne have givet et boost, men nu handler det meste om stridighederne og ondskabsfuldhederne i det ledende parti. Dermed er partiet slået tilbage til nul.

De borgerlige partier - især Venstre - har gjort det svært for sig selv og for vælgerne at tro på deres reelle hensigter. Adskillige bøger om magtkampe og indre ballade får ikke nogen vælgere til at stemme Lars Løkke Rasmussen ind i Statsministeriet.

Lars Løkke Rasmussen kæmper lige nu både mod oppositionen OG sine egne.

Det eneste formildende er, at manden er kendt som kongen af kaos.