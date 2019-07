Det er blevet en tradition, at vi løbende på B.T. skriver en fordømmende leder om Københavns Kommune og ikke mindst Teknik- og Miljøforvaltningen.

Vi gør det af nødvendighed, og til forholdene har ændret sig, for det er helt galt fat med moralen i dele af rådhuset i København.

B.T. har gennem et år afdækket forholdene i teknikforvaltningen, der mere og mere afslører sig selv som decideret borgerfjendsk.

Foreløbig er de to øverste chefer og en centerchef blevet fyret. De har alle været ansvarlige for magtmisbrug, tilbageholdelse af oplysninger og en arrogant holdning over for borgerne i København. Centerchefen var slet og ret korrupt.

Det er ganske voldsomt, når man skriver det i dagens Danmark, men afsløringerne viser desværre, at den kommunale forvaltning er løbet helt af sporet og nærmest med alle midler forsøger at bekæmpe borgerne i kommunen.

I den netop afsluttede 'fortovssag' forsøgte forvaltningen med et stort og dyrt juridisk apparat at tryne borgerne til at opgive deres sag. Da det ikke lykkedes, forsøgte forvaltningen at lave en særordning, så klageren blev undtaget, og den ulovlige ordning dermed blev opdaget. Det er fusk.

Hele denne juridiske øvelse kostede kommunen et tocifret millionbeløb i advokatomkostninger, som borgerne selvfølgelig har betalt.

Forvaltningen har altså brugt store skattemidler på at bekæmpe almindelige borgere, der i den sidste ende alligevel fik ret.

I dag træder en af klagerne frem og beskriver hele forløbet med Københavns Kommune som 'magtmisbrug af værste skuffe'.

Anelise Glendorf er medlem af en andelsboligforening på Vesterbro. I 10 år var beboerne og Anelise Glendorf tvunget til at benytte kommunens tilbud om at vedligeholde fortovene. Regningen endte hvert år på 42.000 kroner, som også blev dikteret af forvaltningen. Kommunen skjulte bevidst, at beboerne på Vesterbro og andre steder i København kunne have fået det meget billigere via en privat ordning.

Denne ordning blev erklæret ulovlig i april, og nu skal kommunen betale 65 millioner kroner tilbage til beboerne og til Anelises beboerforening. Det er kun rimeligt, at kommunen nu skal rette op på sine fejltgelser, men hele forløbet kan ikke beskrives som rimeligt.

Hele vejen igennem har kommunen brugt alle mulige krumspring til enten at få ret eller til at forhale sagen.

Man er ganske enkelt magtesløs, når først kommunen benytter hele sit juridiske apparat på at knuse os, siger Anelise Glendorf i dag.

Det er helt uhørt, at en forvaltning vender sig så direkte mod borgerne, der har krav på en åben og retfærdig behandling. De ansatte i en kommune bør vide, at borgerne er deres kunder – IKKE deres modstandere.

Devsærre er det bevist, at Københavns Teknik- og Miljøforvaltning i de seneste år har vendt sig mod borgerne i en uset magtarrogance. Foreløbig er de øverste chefer forsvundet, men forvaltningen er langt fra at være åben og imødekommende over for borgerne.

Vi tøver ikke med at konstatere, at den magtarrogance skal stoppe.