Lad os sige det rent ud:

Det sejler.

B.T. har gennem flere måneder dokumenteret, hvordan de lange sagsbehandlingstider hos politiet påvirker ofrene i uhørt grad. Ofre for kriminalitet må i dag vente mere end 300 dage, fra de anmelder overgrebet, til der falder dom.

Regeringen har allerede sat flere penge af til politiet. Det er i udgangspunktet udmærket, men i realiteten kun et lille plaster på en mega blødende flænge.

B.T. har de seneste dage afsløret, hvordan ventetiden på erstatning til de selvsamme ofre er eksploderet. Tag bare Max Tranebæk fra Helsingør. Den 65 årige mand blev overfaldet og fik ødelagt sit ben, så han vanskeligt kan arbejde i dag. Dommen faldt i marts 2018, hvorefter han søgte om erstatning. Den 6. september fik han et brev fra Erstatningsnævnet:

'Vi kan ikke overholde den tidligere udmeldte sagsbehandlingstid.'

Max Tranebæk kan forvente at få et svar i juni 2020, skriver Erstatningsnævnet – mere end to år efter ansøgningen blev sendt.

'Vi beklager endnu en gang den lange sagsbehandlingstid.'

Max Tranebæk er ikke enestående. Der er 1800 andre danskere på ventelisten. En af dem er Bo Fleron. Han har foreløbig ventet på svar i otte år, og han venter stadig.

Det er forståeligt, at ofre, der søger om erstatning, føler, at det sejler. Selvom Erstatningsnævnet har ansat flere medarbejdere, er der fortsat rekordlange svartider.

Seneste melding fra Erstatningsnævnet er, at det udelukkende er ansøgere, der har henvendt sig efter den 16. marts 2019, der kan forvente en sagsbehandlingstid på under 100 dage. Det er hurtigt i den verden.

1800 andre danskere, der altså søgte før marts 2019, sejler lige nu deres egen sø. De kan ikke få noget svar, og de kan slet ikke få at vide hvornår.

Uvisheden er et enormt pres for de mennesker, der allerede en gang har været udsat.

Man skulle tro, at Erstatningsnævnet ønskede at forklare sig. Sådan er det imidlertid ikke. Nævnets sekretariatschef svarer kun B.T. via e-mail, hvor der ikke er mulighed for at stille de relevante spørgsmål.

Svaret fra Erstatningsnævnets sekretariatschef er dog entydigt: Sekretariatet har været for dårligt styret og ledet. Der er for få ansatte, og det er for ineffektivt.

Erstatningsnævnet hører under Justitsministeriet, så det er Nick Hækkerup (S), landets justitsminister, der endnu en gang skal sørge for, at der kommer styr på det helt elementære.

1800 mennesker skal ikke vente i flere år på at få svar på, om de kan få erstatning, efter de er blevet overfaldet.

Det er ikke godt nok, Nick.