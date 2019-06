Nick Hækkerup, er du klar til at tage fat?

Din første og vigtigste opgave som justitsminister bliver at sørge for, at danskerne fortsat tror på retfærdighed i det danske retssystem.

Det er ikke en nem opgave, så den skal du ikke tage let på. Det knager nemlig alvorligt med retsfølelsen for ganske almindelige danske borgere.

B.T. har den seneste uge beskrevet, hvordan politiet og domstolenes bruger rekordlang tid på at behandle en sag. Lige nu tager det cirka 340 dage fra en borger anmelder eksempelvis et overfald, til der falder dom.

Det er alt for lang tid, Nick.

Ventetiden for borgerne er steget voldsomt de seneste 10 år. Mere end 100 dage.

Bag tallene gemmer sig mennesker, der er i klemme og som ikke længere tror på systemet.

Silas Lund var 19 år, da han blev overfaldet sidste år. Ud af det blå fik han en skalle og brækkede næsen. Silas anmeldte overfaldet, tog et vidne med og udpegede gerningsmanden. Overfaldet blev endda dokumenteret af overvågningsbilleder. En simpel sag, skulle man mene.

Silas er blevet 20 år og har ventet i 454 dage. Der er endnu ikke sket noget.

Per Ravn var i byen med sin kone i Kolding. Uden for et værtshus blev han slået ned bagfra og mistede bevidstheden. Liggende på jorden blev han sparket adskillige gange, og konen Jytte reddede ham for yderligere overlast.

Per har ventet i 651 dage, og hans sag kommer først i retten til oktober, når han har ventet i alt 744 dage. Politiet kender begge overfaldsmænd, de er gamle kendinge. Men de går stadig frit omkring.

Per er lastbilchauffør, han føler sig totalt til grin og ved, at hvis det sker igen, går han ikke til politiet. Han klarer ærterne selv.

Det er derfor, at du skal lytte til Per og Silas' beretninger, Nick. De føler ikke, at de bliver taget alvorligt. De tror ikke længere på, at politiet og domstolene kan hjælpe dem.

Det er alvorligt, for mængden af danskere i klemme er uendelig.

Så her kommer to beretninger mere, Nick Hækkerup.

Jespers 16-årige søn blev sidste år overfaldet af fire andre unge. Han blev slået ned, og da han lå på jorden, sparkede de ham, til han besvimede.

Jesper og hans søn er nødsaget til at være anonyme, de er bange for, hvad der vil ske, når de nu fortæller historien i B.T.

Gerningsmændene er nemlig stadig på fri fod, og Jespers 16-årige søn har i 340 dage levet med den frygt.

Det er urimeligt, og det er ikke underligt, at Jespers søn har mistet tilliden til systemet. Det kan ikke hjælpe ham.

Bente Hermann har foreløbig ventet i 770 dage, efter hun blev kørt ned af fire fulde mænd på et hjemmelavet køretøj. Bente kom så voldsomt til skade, at hun i dag er ude af stand til at arbejde og er invalideret. Sagen har skiftet hænder hos politiet flere gange og er endnu ikke på vej i retten.

Bente kan ikke få erstatning, før der er faldet dom, og derfor er hun blevet ramt dobbelt hårdt af den lange behandlingstid. Hun har heller ikke den store fidus til det danske retssystem.

B.T. kommer de næste par dage med endnu flere beretninger fra danskere, der venter på politiet. Jeg vil opfordre dig til at læse om hver og en, for det er danskere, der kommet i klemme i et system, som du har ansvaret for.

Du kan fikse det. Du skal fikse det.

Danskerne skal ikke vente på politiet i mere end et år.

Det er en skamplet, Nick Hækkerup, og ansvaret er nu DIT.