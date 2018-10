Det er en falliterklæring og pinligt.

Det er så pinligt, at de fleste politikere godt kan se det - men de gør ikke noget. De vil ikke. Det vender vi tilbage til.

Den seneste uge har vi her på B.T. løbende fortalt om ‘Mint’, Tra, Sirapat og andre unge mennesker, der hovedsageligt stammer fra et asiatisk land, og som er kommet hertil, fordi deres mødre er blevet gift med pæredanske mænd.

De generer ikke nogen, de passer deres skole, de taler flydende dansk, og de har store ambitioner.

De ligger ikke nogen til last. Tværtimod lover deres nye familier, at de nok skal sørge for både dem og hele familien.

Alligevel har vi to gange i denne uge stået i en lufthavn og sendt et barn ud af landet, fordi vi - Danmark - har sagt, at her kan du ikke være. Du er uegnet til at være borger i dette land, du kan ikke integreres. Du skal rejse NU.

Det har naturligvis skabt dramatiske og tårevædede scener i lufthavnen. Naturligvis har den nærmeste familie været mest berørt, men også skolekammerater, venner og professionelle skolefolk har grædt deres tårer. De forstår ikke, at Udlændingenævnet dømmer børnene - i dette tilfælde Tra og Mint - uegnet til integration. De voksne, der kender børnene, forstår slet ingenting, for de udviste børn ER integrerede.

Afgørelsen fra Udlændingemyndighederne er da heller ikke det papir, den er skrevet på, værd. Vurderingen bliver afgjort af en ‘helhedsvurdering’, som embedsmændene kalder det. Men det er reelt nogle skemaer, der beregner, hvor længe et barn har været væk fra sin mor, hvor længe det har opholdt sig i sit oprindelige land, og hvor hurtigt moderen eller faderen har søgt om at få sit barn til Danmark, der afgør det. Det spiller ingen rolle, om barnet kan tale dansk, det spiller ingen rolle, om faderen vil forsørge familien. Hverken positivt eller negativt, som det hedder i embedsmandssprog

Det foregår ingen reel vurdering - ingen taler med børnene. Ingen taler med skolerne eller de sociale myndigheder, før dommen falder. En dom der i den grad afgør de danske familiers fremtid. Dommen kommer fra navnløse embedsmænd på et kontor i København, der udelukkende baserer deres dom på en beregning, der tilfredsstiller de regerende politikeres ønsker.

Hvor uretfærdigt kan det blive. Hvor uretfærdigt må de danske mænd, der har valgt at forelske sig i en udlænding, ikke opleve det. De familier, vi har talt med i ugen, beskriver det netop som uretfærdigt og en stærk følelse af magtesløshed.

I Flensborg bor der nu adskillige danske familier med børn, der skal udvises. De har valgt at bosætte sig lige uden for landets grænse for at holde sammen på deres familie. De pendler så ind i Danmark for at passe deres job i her i landet, som Heini Bøgelund Sørensen, der hver dag kører fra Flensborg til Aalborg for at passe sin virksomhed. De er danske, men kan ikke bo i deres eget land.

Det er vanvittigt.

Vi har modtaget talrige reaktioner på denne problemstilling, der i denne uge begyndte med, at ‘Mint’ blev sendt til Bangkok.

INGEN forstår det - INGEN forsvarer det.

Men vi har kollektivt lukket øjnene, for det er foregået i årevis. Lovgrundlaget, for at smide børn ud er skabt af de borgerlige partier sammen med Socialdemokratiet. Ingen af de partier har travlt med at kommentere på ‘Mint’ og Tra.

De VED, at de har en dårlig sag. De VED, at medierne glemmer, hvis de tier stille længe nok. Indtil nu er det kun De Konservatives udlændingeordfører, Naser Khader, og Venstres ditto, Mads Fuglede, der iblandt partierne bag lovgivningen vil sige noget. Mads Fuglede betegner det selv som “en forfærdelig sag, som han ikke lige vil love en løsning på”. Fair nok.

Socialdemokraterne er helt væk. Deres nyfundne udlændingepolitik, der matcher med Dansk Folkepartis, betyder, at denne slags ‘krigsofre’ skal ties væk. Manden bag socialdemokraternes nye kurs, Mattias Tesfaye, vil ikke udtale sig, før han har sat sig ind i reglerne. Fair nok.

Man skulle mene, at ordførerne fra de to ledende partier skulle kende reglerne og kunne forklare, hvorfor børn udvises.

Det er uanstændighedens politik. Det er flovt ,og det skal ændres.

B.T. vender tilbage.