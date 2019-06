Tirsdag forhandler Mette Frederiksen igen med Morten, Pia og Pernille.

Parterne siger ikke meget om forhandingerne, andet end at det går fremad. Der er ingen indikationer på nogen retning, ud over at klimaet skal løftes markant.

Klimaet skal have en handlingsplan, og den bliver dyr for dig med bil.

Enhedslisten har et forslag med, som endnu ikke er hældt ned af brædtet: roadpricing. Socialdemokraterne har tidligere kategorisk afvist et forslag om, at danskerne skal betale for at køre på vejene. Sidst de forsøgte sig med et lignende forslag, nemlig en betalingsring rundt om København, sluttede det hele med et af de mest pinlige pressemøder i dansk politik. Her måtte Helle Thorning-Schmidt sige det legendariske: 'Der kommer en god løsning i morgen' et utal af gange.

Helles gode løsning viste sig dagen efter at være en afslutning af planerne om betaling for at køre bil ind i København. Som Helle Thorning forklarede, ønskede ingen den ring – slet ikke socialdemokratiske vælgere.

Nu banker Enhedslisten på med et endnu vildere og mere radikalt forslag. De vil have betaling for kørsel på alle vejene i Danmark. Det bliver kostbart, eksempelvis kommer det til at koste 50 øre pr. kilometer, når man kører på en dansk motorvej.

Enhedslisten mener det alvorligt, for det har tidligere været et ultimativt krav, dog kun i 40 minutter, før Enhedslistens ordfører måtte trække det tilbage med en tør kommentar om, at ledelsen ikke ville have ultimative krav med til forhandlingerne. Nu hedder det så et 'centralt krav', men partiet mener det formentlig lige så alvorligt.

Roadpricing er en del af Enhedslistens klimaplan og skal samlet set indbringe 18 milliarder kroner. Det er pænt meget og vil derfor ramme den almindelige dansker, der bor uden for storbyerne, urimelig hårdt. Patrick Bay, der bor i Stenløse og arbejder på Lolland, kan således se frem til en kæmperegning på mere end 30.000 kroner. Patrick kan dog slippe billigere, hvis han køber en elbil eller tager bussen.

Problemerne med de mange biler i København og andre større byer er et problem, der skal løses. Her foreslår Enhedslisten, at bilerne skal betale 1,25 kroner for hver kilometer. Det vil helt sikkert stoppe en del fra at køre ind til byen, men det er samtidig så ekstremt, at man samtidig rammer en kæmpe gruppe af vælgere – flest socialdemokrater. Enhedslisten er ikke alene med ønsket om roadpricing. Både De Radikale og Socialistisk Folkeparti ønsker også, at danskerne skal betale mere, hvis de vil bruge deres bil.

Parterne har lige mange mandater: Socialdemokraterne mod roadpricing har 48 mandater – De Radikale, SF og Enhedslisten for roadpricing har 48 mandater.

Det vil være en katastrofe for danskere i provinsen, hvis Mette Frederiksen ikke holder fast i bordkanten og smider det ud af det kommende regeringsgrundlag.

Stå fast, Mette.