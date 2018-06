Der står en høj, bredskuldret, blond mand sammen med en ung, lyshåret, smuk kvinde. De holder om hinanden, kysser lidt, medens tårerne løber ned over kinderne. Det kunne være et helt almindeligt og banalt billede fra hverdagen. Men manden hedder Simon og står ved rækværket på et stadion i Rusland, medens Elina, konen, står på den anden side.

De knuger hinanden i et sårbart øjeblik. Danmarks anfører umiddelbart efter at han i spidsen for et taktisk klogt dansk landshold spillede os videre ved VM i fodbold - det helt store mål for Simon Kjær og holdkammeraterne. Han har selv forklaret, at det emotionelle øjeblik mellem parret opstod, da han skulle til dopingkontrol og derfor kun fik 20 sekunder med sin kone. Det øjeblik fik han ikke alene, men måtte i stedet dele det med hele verden og skabte samtidig turneringens bedste og mest sigende billede.

Sårbarhed og styrke. Kærlighed og sammenhold. Stolthed og ydmyghed.

Det var forløsningens stund, det øjeblik hvor den foreløbige succes var hjemme. Et øjeblik hvor der endelig kunne pustes ud - lettet. Tidspunktet, hvor det massive pres fra nationen blev tydeligt.

Simon Kjær har i denne turnering løftet sit eget spil til et højere niveau og været blandt de to bedste i alle kampe - sammen med Kasper Schmeichel. Han har udstrålet en stoisk ro og vist en styrke, der foreløbig har holdt andre hold væk fra scoringer. Kun et mål på et tvivlsomt VAR-straffe er det blevet til.

Simon Kjær har udviklet sig til den rigtige anfører for et hold, der i denne turnering har været mere kritiseret end længe. Simon Kjær stiller op hver gang og taler om SIT hold - anerkendende og indsigtsfuldt. Han er heller ikke bange for at tale om sit eget spil og de problemer hans ryg giver ham i denne turnering. Ærligt og oprigtigt.

Simon Kjær og Elina Gollert Kjær viste deres kærlighed og samtidig den sårbarhed de i fællesskab må bære i det private øjeblik. Det er et pres at være fodboldspiller, og det er et pres, der gælder hele familien. Udtrykt i ET billede.

Simon Kjær klager ikke - det gør han aldrig. Han er anfører.