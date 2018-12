Øen Lindholm i Stege Bugt er blevet verdensberømt i Danmark. Den er såmænd også blevet berømt uden for landets grænser.

Øen skal fremover huse kriminelle afviste asylansøgere og udlændinge på tålt ophold. Øen skal løse et problem et andet sted i landet. I dag opholder de afviste udlændinge sig på 'Udrejsecenter Kærshovedgaard', der ligger i nærheden af byen Bording i Midtjylland. De kriminelle flygtninge volder så store problemer for området, at Dansk Folkeparti sammen med regeringen valgte en meget opsigtsvækkende løsning for at komme kriminaliteten til livs.

Løsningen blev den symbol-ladede 'øde ø'.

Jo flere oplysninger, der kommer frem som dagene går, viser det sig, at løsningen med Lindholm netop er symbolsk.

Øen vil sandsynligvis først være klar til nye indbyggere i 2021. Øen er i dag drevet af Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og bliver brugt til forskning. DTU forlader øen i løbet af 2019, og derefter skal øen gøres klar til til de nye beboere. I første omgang skal øen desinficeres. Forskerne har bl.a. testet kogalskab og svinepest, som ikke er farligt for mennesker, men de kan sprede smitten til fastlandet.

Dernæst skal øen ombygges. De nuværende bygninger er ikke egnede, og det forlyder allerede nu, at de kommende beboere selv skal være med til at bygge den kommende flygtninge-ø.

Prisen for de kommende 100 afviste udlændinge på Lindholm løber op i 225 millioner kroner årligt og 210 millioner kroner til etablering. Det kaldes ganske enkelt spild af ressourcer. Det må virkelig undre, at en borgerlig regering vil smide om sig med offentligge midler på denne måde, hvis ikke formålet var et andet.

Bording skal hjælpes, men det bliver byen bare ikke med denne løsning. Den vil komme for sent - først om to år - og prisen vil være alt for høj.

Lindholm er en dårlig ide, hvis man har et ønske om at hjælpe borgerne i Bording.

Lindholm er en god ide, hvis man ønsker et symbol på hård udlændingepolitik. Og det er præcis, hvad det hele går ud på. Dansk Folkeparti skal inden det kommende valg stå skarpt i forhold til andre partier, ikke mindst Nye Borgerlige.

Øen i Stege Bugt viser, at Dansk Folkeparti i realiteten ikke er indstillet på at finde løsninger, der holder. De er interesserede i stor ståhej og profilering. Da politiskolen i sin tid skulle placeres, tilbød Herning Kommune at bygge en ny politiskole, men det afviste Dansk Folkeparti. Istedet blev den placeret i Vejle, fordi det ville være hurtigere og ikke mindst billigere for skatteborgerne. Politiskolen er endnu ikke klar, og den bliver nu dyrere end placeringen i Herning.

Øen Lindholm som udrejsecenter er en dårlig ide for alle undtagen Dansk Folkeparti. Så find nu hurtigt et andet sted, der kan huse de kriminelle udlændinge, så de kan komme væk fra Bording.