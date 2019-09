»Og så stopper krukkeriet... Om 24 timer skal jeg nok fortælle, hvor jeg står.«

Jakob Ellemann-Jensen sagde det selv efter Venstres gruppemøde: Slut med snik-snak. Nu skal det frem - inden for 24 timer.

Ellemann-Jensen kommer helt sikkert frem og stiller sig til rådighed som formand for Venstre, så sikkert som onsdag følger tirsdag.

Så hvad venter han egentlig på?

Det er kendt fra andre, at den sidste meter, hvor det bliver rigtigt afgørende, kan være vanskelig. Selvom Ellemann har modtaget utallige opfordringer de seneste døgn og må føle en enorm opbakning, bliver det et nyt liv, når han træder helt frem i lyset.

Anders Fogh Rasmussen fortæller selv, at han vaklede, da han fik besked af daværende formand Uffe Ellemann-Jensen, Jakob Ellemann-Jensens far, at tiden nu var kommet. Uffe havde tabt det vildeste valg nogensinde med 35 stemmer fra Færøerne til Poul Nyrup Rasmussen i 1998 og erkendte på valgnatten, at Fogh måtte tage over.

Anders Fogh, legenden og den koldeste politiske taktiker i nyere tid, stoppede op på målstregen, før han sagde ja. Uffe Ellemann mente iøvrigt, at det var for sent at gå baglæns for Fogh. Det gjorde han som bekendt heller ikke, men det illustrerer, at der er meget på spil.

Jakob Ellemann-Jensen tøver, for efter i morgen er han ikke bare Uffe og Alices søn, barnebarn af Jens Peder 'døgnbrænder' Jensen og nærmest barnefødt ind i Venstre. Han bliver formand med en opsigtsvækkende familie bag sig, nærmest et dynasti og det tætteste dette lille land kommer en Kennedy-familie.

'Ellemann den yngre' tøver, for i det øjeblik han påtager sig opgaven som formand - og han bliver stensikkert valgt - fanger bordet. Han skal samle et parti, der er flænset fra hinanden i en brutal kamp. Han skal samle alle.

Han skal udlægge Venstres politiske projekt. Hvad mener Danmarks Liberale Parti om udlændingeloven, hvad mener partiet om EU og de internationale konventioner? Hvor står partiet i klimaspørgsmålet og i arvelovgivningen? Stort som småt skal han forholde sig til. Vi ved faktisk ikke meget om Jakob Ellemann-Jensens egne synspunkter om alle de her emner. Han har foreløbig været politisk ordfører, men her kæmpede han for Lars Løkke Rasmussens politik - ikke sin egen.

Nu skal han selv svare. Nu skal vi have Venstres bud på et moderne borgerligt projekt ledet af Venstre.

Jakob Ellemann-Jensen er som sin far og farfar en fremragende formidler. Selv når han skal træde vande. Autentisk, hurtig i replikken, med et glimt i øjet og tilpas fræk på den danske måde, der for det meste skaber venner. Han var sidste mand ude af Venstres gruppemøde tirsdag. Han var klar over, at de ventende journalister ønskede svar fra ham.

Han krukkede med at udskyde det igen, men han ved det, og det er formildende.

Men i morgen fanger bordet.