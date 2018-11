De har en fest på plejehjemmet Dragsbækcenteret i Thisted i den nordvestlige del af Jylland.

En rigtig god fest med mad, vin og dans.

Det burde faktisk ikke være en nyhed i 2018, men det er det. Festen er blevet til noget, fordi to tidligere beboere, Annelise og Peder Andersen, har testamenteret deres formue til plejehjemmet med helt specifikke krav og betingelser.

Pengene SKAL benyttes til at forsøde beboernes liv med oplevelser. Pengene skal gå til 'tant og fjas', forlangte de glade givere.

Den første af flere kommende fester blev holdt i tirsdags. Her fik kvinderne blandt andet mulighed for at komme til damefrisør fra morgenstunden. Dagen bød iøvrigt på køreture i limousiner og diverse forfester. Selve festaftenen bestod af gourmetmad fra det lokale hotel, underholdning ved Bjørn Hansen og sønnen 'Kandis' Johnny og blev afsluttet med en svingom.

Man bliver ganske enkelt i godt humør bare ved tanken om den aften på Dragsbækcenteret.

Et andet sted i landet - nemlig i Finansministeriet i København - er der slet ikke nogen fest. Her forhandles finansloven i øjeblikket, og en af de store diskussioner er fordelingen af midler til ældreservice, som det hedder på 'kommunalsk'. Vi bliver flere og flere ældre i det her land, og vi lever længere end nogensinde.

Der er gennem årene bevilget flere midler til området, men hvis pengene skulle følge andelen af ældre, mangler kommunerne mere end en milliard kroner bare næste år. Penge er ikke alt i ældreservice, og det er nok for enkelt at sige, at pengene fremover skal følge andelen af ældre nøjagtigt - en til en.

Men det lover ikke godt for de plejehjem, der ikke har mæcener som ægteparret i Thisted. Det mærkværdige i dette rige land er, at det er en god historie, når ældre får den helt samme oplevelse og behandling, som vi andre gør på en god lørdag aften.

Det er ikke kun et spørgsmål om penge, men også om hvordan pengene bliver brugt. Der skal på alle plejehjem være plads og råd til 'tant og fjas'. Livet er ganske enkelt for kort til ikke at fejre det.

Tak til ægteparret Annelise og Peder Andersen for at sætte deres penge og handlinger bag deres holdninger. De elskede selv at være sammen med venner.

Tak for en god historie. Der kommer flere fra Thisted, for arven er ikke brugt endnu.