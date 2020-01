Medicinrådet er et magtfuldt og betydningsfuldt råd, som har afgørende indflydelse på mange danskeres liv og førlighed.

Rådet afgør reelt, hvordan livskvaliteten bliver for mennesker med særlige sygdomme, for Rådet afgør, hvilken medicin der må benyttes til behandling i Danmark. Rådet har den utaknemmelige opgave at vurdere, om behandlingen står mål med den økonomiske udgift.

Marcus Lorenzen på ni år kender kun alt for godt til, hvordan Medicinrådets beslutninger påvirker ham og hans familie. Marcus lider af spinal muskelatrofi, SMA, som medfører, at musklerne langsomt svinder ind. Han kan ikke spille fodbold eller rejse sig op ved egen hjælp.

For hver dag bliver det kun værre.

Der findes en behandling, der kan stoppe udviklingen og forbedre hans livskvalitet. Spinraza hedder medicinen, og den tilbydes til børn op til seks år i Danmark, og dermed er Marcus ikke længere i behandling.

Marcus er ikke alene. B.T. har tidligere skrevet om niårige Benjamin, 12-årige Johanne og 18-årige Johan, der alle lever med SMA, men som heller ikke får Spinraza.

Andre lande i Europa har en anden holdning end Medicinrådet. De tilbyder Spinraza op til 18 år og enkelte lande også til voksne. Danmark er sammen med Letland det eneste europæiske land, der har særligt skrappe regler, som rammer Marcus, Benjamin, Johan og Johanne.

Holland besluttede før jul at tilbyde Spinraza til alle børn og voksne i en syvårig prøveperiode, og nu spørger familierne til de mange børn med SMA i Danmark: Hvorfor ikke her?

Medicinrådet er forholdvis nyt, etableret i 2017 og et fagligt råd, der baserer beslutninger på fakta og data, skriver de. Foreløbig ønsker de ikke at udvide brugen af Spinraza; effekten er tvivlsom, skriver de videre.

Yderligere forklaring kommer der ikke fra Medicinrådet.

Det er problematisk. Medicinrådet skal træffe ubehagelige beslutninger – liv og førlighed over for økonomi. Det er vanskeligt, og det kan sagtens være, at de har ret. Men Rådet skylder bedre forklaringer til de mange familier, der mener, at deres liv kan forbedres med midlet.

B.T. har gennem flere måneder skrevet om Spinraza og ønsket at stille direkte spørgsmål til formanden for Medicinrådet, Jørgen Schøler Kristensen. Desværre sender han udelukkende mailsvar og vil ikke interviewes.

Det er ikke godt nok.

Det er nødvendigt, at råd, styrelser og offentlige myndigheder stiller sig til rådighed for pressen, der kan stille spørgsmål på familiernes vegne og ikke mindst stille opfølgende spørgsmål til deres beslutninger.

Det er desværre en tendens, at det offentlige lukker sig om sig selv og afviser direkte interview. Det er en måde at styre kommunikationen på og undgå ubehagelige spørgsmål.

Det er bare ikke reelt og ordentligt over for de mennesker, der må leve med deres beslutninger.

Nedslag fra ugen

Ugens Helt:

Morten ‘Øre’ Andersen er en af ugens helte. Morten Andersen er pølsemand i Sydhavnen, og sammen med en række beboere har han det seneste halvandet år oplevet en stigende uro og ballade på den plads, hvor hans pølsevogn står. En gruppe af misbrugere har indtaget pladsen og gjort Ankers mindeplads til et offentligt toilet og narkomanernes samlingssted.

Morten ‘Øre’ – der har sit øgenavn efter en spindelvævstatovering i øret – gjorde ikke, som de fleste danskere ville gøre: nemlig klage til kommunen. Morten forsøgte i stedet at løse pladsens problemer ved både at irettesætte og tale med misbrugerne. Mange problemer og konflikter kan løses i opløbet, ved at parterne taler sammen og finder en fælles løsning. Problemet er godt nok ikke løst på Anker Jørgensens Plads, men Morten Andersen fortjener respekt for sit forsøg på at klare opgaven.

Ugens nye stjerne:

Har vi allerede glemt ugens største nedtur? Håndboldlandsholdets hurtige exit fra de mesterskaber, som alle – dem selv inklusive – var sikre på, at de vandt. De er væk, taget hjem til familierne, men mesterskabet fortsætter – nu blot uden de 1,5 millioner danskere, der altid følger herrerne på skærmen.

De ‘rigtige’ håndboldelskere kan nu nyde spillet, og de får god hjælp af det bedste sportssetup, der findes på dansk tv. TV 2 viser ved hvert mesterskab, hvor stærke de er til at give seerne en total oplevelse. De udvikler sig fra mesterskab til mesterskab med fokus på at bringe seerne endnu tættere på spillet. De analyserer spillet med indsigt og passion.

Denne gang har den gamle playmaker Claus Møller Jacobsen i særlig grad vist sig frem. I skuffelsen og chokket over nederlagene var han manden, der kunne sætte ord på holdets mangler og særligt se og konfrontere de enkelte spillere. Den seneste, der var lige så skarp: Nicolaj Jacobsen!

Bordet fanger:

Hvem skulle have troet, at to kongelige familier skulle komme i uventet modvind de første uger i det nye årti. Meghan og Harry vil ikke leve som kongelige, men bo i stilhed i Canada og England. Det er sympatisk og forståeligt, men det er vanskeligt at melde sig halvt ud af en stærkt privilegeret familie. Bordet fanger.

Var det en fortalelse eller bevidst, da Kronprinsen afslørede, at familien skam ejede et chalet i Verbier? Det kom som en overraskelse for de fleste, og da det blev kendt, at hytten også kunne lejes af menigmand, tabte de fleste kæben. Ordningen blev da også aflyst sidst på ugen. Men bordet fanger: Når man er kongelig, kan man ikke også være helt almindelig som os andre.