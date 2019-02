81.000 kilometer. To gange hele vejen rundt om kloden i fly.

Så meget luft under vingerne fik tidligere miljøborgmester i København Morten Kabell fra Enhedslisten, i den sidste tid inden han forlod borgmesterkontoret i december 2017.

I dag fortæller B.T. historien om den tidligere miljøborgmesters rejseaktivitet i den sidste tid i embedet.

På bare to en halv måned tog han på fem lange flyrejser til henholdsvis Singapore, San Sebastian, Buenos Aires, New York og Los Angeles.

I en e-mail skriver Morten Kabell til B.T., at målet paradoksalt nok var at fremme klimaet.

»En borgmester med den portefølje, jeg havde, vil altid skulle rejse i et vist omfang for at gavne samarbejdet mellem byerne for at rykke os alle i en grønnere retning,« skriver Kabell.

Selvfølgelig skal toppolitikere kunne rejse, og det må også anerkendes, at klodens klimaudfordringer ikke kan løses lokalt, men kræver internationalt samarbejde.

Men det er selvfølgelig lidt påfaldende, at de eksotiske lokationer skulle besøges, lige præcis i de sidste to en halv måned inden Morten Kabell stoppede. Kyniske typer ville kunne få den tanke, at Kabell lige skulle nå at se lidt af verden på skatteydernes regning, men man skal naturligvis altid tænke det bedste om folk og deres motiver.

Under alle omstændigheder ser det, i mangel af et bedre ord, spøjst ud, når de mest hellige klimaforkæmpere er nødsaget til selv at flyve meget – for at få andre til at flyve mindre.

Det så vi også, da 1.500 privatfly fra hele verden fløj til Schweiz, lastet med klima-bekymrede politikere og erhvervsfolk, der skulle deltage i World Economic Forum i Davos.

Og det så vi, da Alternativets formand, Uffe Elbæk, blev konfronteret med sine 40 flyrejser på tre år – 33 i professionelt regi og syv private – på trods af partiets politik om at passe mest muligt på miljøet. Elbæks flyrejser var 'gennemtænkte og velovervejede', fremførte han.

I modsætning til alle andres, måtte man forstå.

Der er god grund til både bekymring og masser af politisk handling, når det gælder de menneskeskabte påvirkninger af vores klima.

Men politisk lederskab – også grønt lederskab – handler om at gå forrest og praktisere, hvad man prædiker.

I dag har vi masser af teknologi og tjenester, der gør det muligt at holde møder på tværs af tidszoner, også ansigt til ansigt. Måske kunne man disrupte egne vaner og gennemføre en videokonference som alternativ til en flyrejse tværs over kloden.

Én ting er sikker: Når de mest hellige fremstår som de største hyklere, skader de deres egen sag. De mest hellige er nødt til at gå forrest.