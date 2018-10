Langt ude på landet og nærmest inde i en skov ligger Udrejsecenter Kærshovedgård.

Det er endestationen for de udviste kriminelle, udlændinge på tålt ophold og afviste asylansøgere. Det er ikke et fængsel, men det er heller ikke et hjem.

Det er her, de enlige udlændinge - hovedsageligt mænd - skal være, før de bliver sendt ud af landet. Indtil det sker, kan de bevæge sig frit omkring i den skønne natur, men de kan også tage ind til den nærmeste by.

Få kilometer fra Kærshovedgård ligger Bording. En lille midtjysk by med et par tusinde indbyggere i Ikast-Brande Kommune. De kan tydeligt mærke, at der er kommet et opsamlingssted for udlændinge, der skal smides ud af landet.

Kriminaliteten i byen er eksploderet. Hovedparten af anmeldelserne er butikstyverier, men også antallet af voldssager, trusler og hærværk er steget dramatisk.

Utrygheden i Bording er øget markant, og byen er i dag fyldt med overfaldsalarmer, overvågning, store hegn og en masse historier om desperate udlændinge.

B.T. vil i en kommende serie beskrive forholdene for borgerne i Bording og beboerne på endestation Kærshovedgård.

Udrejsecenteret indeholder en vanskelig problemstilling, for det er indlysende, at Danmark skal have et sted, hvor vi kan anbringe mennesker, inden de bliver sendt ud af landet igen.

Men for borgerne i Bording er det en meget konkret problemstilling, Den er ikke teoretisk. Deres hverdag er forandret. De oplever overfald, de har indbrud, og deres lille by er totalt forandret.

Borgerne i Bording kalder det selv “helvede på jord”, og selvom det er dramatisk og for nogen en overdreven udtalelse, kan man sagtens følge deres forsøg på at råbe os andre op.

Borgerne i Bording og politikerne i byrådet i Ikast-Brande føler sig glemt og anklager politikerne i København for at eksportere problemerne til dem. Dermed bliver denne sag endnu en i rækken af sager, hvor små udsatte byer føler sig svigtet af de store og ikke mindst af administrationen i København.

Udrejsecenteret blev oprettet i et gammelt statsfængsel i 2016, så det er ikke længe, opholdsstedet har eksisteret.

Udrejsecenteret er en blandet succes, for det var meningen, at de 230 beboere udelukkende skulle bo her midlertidigt, inden de blev sendt hjem. Men siden centeret åbnede i 2016, har kun otte beboere forladt centeret.

Centeret er dermed blevet et hjem for de fleste. De kan komme og gå, som de vil. Men de ejer ikke noget og får heller ikke noget. De får mad og ophold, men ingen penge.

Det skaber en vis håbløshed og desperation hos de beboere på centeret, som B.T. har talt med. Det erkender de også selv: “Vi har ikke noget, så vi har heller ikke noget at miste” er en typisk udtalelse. Bøder og domme har ingen effekt, for beboerne kan ikke betale dem, og en dom er blot en ny oveni de andre.

Derfor er det håbløshed og desperation, der hersker på begge sider af hegnet i Bording. Både for dem i Bording, der har lov til at bo her, og dem på udrejsecenteret, der ikke må bo her.

Det er en gordisk knude uden lette løsninger, men første punkt er at indse, at det ikke bare er Bording, der har et problem. Det har vi alle.

Vi kan ikke lukke øjnene.