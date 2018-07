Det har været en varm sommer blot ikke på det politiske område.

Normalt er sommeren de forskellige prøveballoners tid. Det er her de mere ukendte politikere kan forsøge at få en sag ud i medierne. Og det er om sommeren udvalgte politikere har faste vagter, hvor de pludselig kan svare på alle spørgsmål på hele partiets vegne.

I år har der været stille. Ingen balloner, ingen nye politikere på banen. Det kommende valg har åbenbart lammet alle.

Men pludselig brød tavsheden. Og det var de store kanoner, der sendte kuglerne afsted. Parti-toppen.

Her i B.T. gennemgik Kristian Thulesen Dahl, hvordan DF kommer med i en kommende regering og ikke mindst, hvem, der IKKE skal være med. Samtidig i et andet medie - som var det timet - brød finansminister Kristian Jensen igennem med Venstres nye bud på den offentlige sektor. Ifølge Jyllands-Posten er Venstre nu klar til at lade de offentlige udgifter stige de næste 10 år.

De to meldinger kan være tilfældige, men det er vanskeligt, at se Venstres nye melding som andet end en imødekommelse af Dansk Folkeparti og deres, må man nu forstå, største drømme om at komme i regering. Vejen til ministerposterne går hen over Liberal Alliance, der får et par svinere med ud af vagten fra Kristian Thulesen Dahl. Liberal Alliance kan ikke sidde i regering med DF, siger de og Liberal Alliance vil ikke ud, siger de.

Magtkampen er i gang, som man kan læse i B.T.

Det er tidligt, at partierne i blå blok er i gang med en regeringskabale. Det er også for tidligt.

Der er nemlig en reel chance for, at de borgerlige partier i Danmark kan fortsætte med regeringsmagten efter næste valg. Noget der længe har set sort ud. Men socialdemokraterne og venstrefløjen kan slet ikke finde fodslag og flertallet mellem de to blokke svinger for hver måling, der udkommer. De borgerlig kan vinde, og de har en forpligtelse til at forsøge. Det kræver, at de personlige ligtorne ikke bliver for store. DF må stoppe med den evindelige LA bashing, og Anders Samuelsen må indimellem bare slukke for Twitter og ikke slå tilbage.

Der er I forvejen store uoverenstemmelser mellem de borgerlige: Den offentlige sektors størrelse, skat og vækst og ikke mindst forholdet til EU, der er blevet vigtigt, siden Trump tog præsidentposten.

Løs de problemer først og bliv klar til at vinde et borgerligt Danmark igen - inden i fordeler posterne.