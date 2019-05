Har statsministeren ændret valgkampen afgørende?

Spørgsmålet blafrer lidt i vinden, men han har helt sikkert ændret måden, vi som vælgere nu anskuer opdelingen af rød blok mod blå blok.

Søndagens duel mellem Løkke og Mette Frederiksen var pludselig en anden forestilling. Som seer så man debatten i en ny prisme, som ikke var til stede tidligere.

Hvor vi tidligere vurderede, hvem der klarede sig bedst i ordvekslingen, hvem havde overskud, hvem kunne fakta, hvem optrådte empatisk, hvem havde humør, og hvem havde kontakt med vælgerne? Denne gang var der også et andet element: Var Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen enige, hvor langt er de egentlig fra hinanden, kan de måske samarbejde?

De to statsministerkandidater skulle på samme tid vise de to partiers forskellighed, men også undgå at tale sig væk fra hinanden. Den fastlagte game-plan er ændret. Hverken Lars Løkke eller Mette Frederiksen kan lige nu lægge stor afstand til hinanden. Der er for mange danskere, der er optaget af et samarbejde hen over midten mellem de to gamle magtbærende partier. Halvdelen af danskerne kan sagtens se en fælles regering, viser en Megafon-måling for TV2, en tredjedel viser en måling for DR. Det er pænt mange vælgere, der kan se den konstellation, og Mette Frederiksen kan ikke tillade sig at afvise ideen fuldstændig.

De fleste danskere kan godt lide kompromiser, der laves af store stærke partier, så løsningerne holder. Det er sådan, at det fungerer i de fleste kommuner. Her samarbejder Venstre og Socialdemokraterne i stor stil uden store ideologiske sværdslag. De får ganske enkelt arbejdet gjort, og hvorfor kan det ikke overføres til Christiansborg?

Lars Løkke Rasmussen har ikke ændret fundamentalt på vælgernes beslutning om, hvor de skal sætte deres kryds – endnu. Men han har ændret afgørende på den måde, vi vurderer de to partier og deres partiledere.

Det er i sig selv en mindre sejr.

Socialdemokraterne kan ikke længere følge den plan, de minituøst har lagt for den fire uger lange valgkamp. De skal nu balancere deres synspunkter og optræden i forhold til Venstre og formanden Løkke.

Lars Løkke har selv taget farve af sine nyfundne venner. Ved søndagens duel var det slående, hvordan alle spørgeres problemer kunne og skulle håndteres af det offentlige. Lars Løkke Rasmussen accepterede, at der ikke findes ET problem i dette samfund, som ikke skal løses med det samme og gerne med flere penge.

De to partiers holdninger og løsninger ligger så urimelig tæt på hinanden, at forskellene skal findes med en lup. Mandag meldte Venstre ud med fast grænsekontrol, hvilket straks fik socialdemokraterne til at prale af deres lignende forslag. Socialdemokraterne meldte mandag flere penge ud til velfærd – en post, som Venstre tidligere toppede med nye milliarder velfærdsudspil. Ingen kan huske forskellen.

De blå er blevet røde, og de røde er blevet blå.