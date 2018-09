'Godmorgen. Nogen der ved om Danmark holder åbent i dag?'

Sådan spørger en mand på Twitter lørdag morgen. Humoristisk, afvæbnende og typisk dansk. Der skal mere til at ryste os som nation - trods trafikken mellem landsdelene var sat i stå.

Fredag eftermiddag og flere timer frem blev grænserne, broerne og færgetrafikken totalt lukket. Danmark blev sat på en pause, der varede til langt ud på aftenen for de berørte i bilerne. En menneskejagt uden lige var sat i gang med stor effekt.

“Operation Manhunt” hedder en taktisk øvelse, som politiet har indøvet adskillige gange. Øvelsen er skabt på baggrund af de gode erfaringer og ikke mindst de dårlige erfaringer, som politiet måtte erkende, da de senest var på menneskejagt.

Det var den tragiske begivenhed ved Krudttønden, hvor en enlig terrorist først skød ind i en forsamlet mængde og en person blev dræbt, hvorefter han forsvandt. Senere på aftenen skød han en vagt ved den jødiske synagoge. Politiet fandt ham tidligt på morgenen, hvor han blev skudt på åben gade af politiets indsatsstyrke.

Politiet har uden tvivl lært en del af den operation, for de efterfølgende evalueringer viste en række huller og ikke mindst en række kommunikationsfejl.

Fredagens menneskejagt var effektiv og konsekvent, når det gælder om at lukke grænserne, hvilket må være betryggende for borgerne i dette lille land.

Danmark ligger stadig højt på terror-skalaen.Vi er stadig et af de oplagte mål i Europa, og det er stadig muhammedtegningerne, der spøger. Der bliver ikke talt højt om dette fra officiel side, for vi kan ikke være i alarmberedskab hele tiden. Men PET har med sin dygtighed formået at forhindre de terrorangreb, som vi har set andre steder i Europa - ikke mindst i Frankrig, Belgien og Tyskland.

Vort politi - både PET og den operative stab - er indiskutabelt dygtigt, for der opereres ikke med held, når man arbejder med terrorbekæmpelse. Derfor skal vi acceptere og anerkende, at politiet lukker landet ned i adskillige timer, for de må naturligvis have en rigtig god grund.

Politiets erfaringer fra “Operation Manhunt” må have fortalt dem, at de skal kontrollere kommunikationen stramt og være yderst tilbageholdende med oplysninger. Endda i en grad som aldrig er set tidligere.

Det er opsigtsvækkende, at politiet var så forsigtige med bare den mindste oplysning, at det til sidst var svensk politi, der leverede de eneste detaljer, der kom ud.

Hvis vi ser på politiets sparsomme kommunikation var Twitter den foretrukne kanal. Københavns Politi skrev første gang kl. 14.26, at en større politiaktion var i gang og fulgte senere på fredagen op med seks tweets.

Først godt en time senere, kl 15.31, gav politiet den første indikation på operationens mål. En Volvo V90 og nummerpladen blev efterlyst, men på dette tidspunkt havde svenske medier allerede fortalt, at dansk politi ledte efter en stjålet udlejningsbil på baggrund af navngivne politikilder i Sverige. Bilen var stjålet i august ved en flyveplads i Malmø.

Senere - kl 16.17 - måtte politiet henvise folks henvendelser til 114, da nummeret 112 blev overbelastet af for mange henvendelser (hvilket ikke burde ske).

Klokken 16.24 skrev politiet, at 'alle transportforbindelser er åbne eller ved at blive åbnet'. Et tweet der blev gentaget kl 19.56: 'Vi ophæver kontrollen ved alle transportforbindelser' og tilføjede 'der er for nuværende intet nyt at berette om aktionen'.

Imellem de to tweets holdt politiet en pressebriefing. Chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov talte kl 19.02 til nationen, hvor han forsikrede, at ingen danskere - en til en - var i fare og der var ingen grund til at være urolig. Det var det.

Der er grund til at komplimentere politiet for deres effektive måde at lukke Danmark ned på. Det gik udelukkende ud over de mennesker, der skulle transportere sig over landsdele. I en tid præget af terror er det betryggende og det vigtigste.

Lørdag kl. 13.45 gav politiet en ny pressebriefing, hvor det overraskende nok blev konstateret, at hele aktionen formentlig var forgæves. Jagten blev indledt efter direkte trusler mod enkeltpersoner, men fredagens jagt på den sorte Volvo har vist sig ikke at have noget med persontruslen at gøre. Den store menneskejagt var forgæves.

Det er forståeligt, at kommunikationen i en krisesituation skal styres med sikker hånd. Oplysninger kan hjælpe gerningsmænd, der er på flugt. Medierne har stor forståelse for det synspunkt, og fredag videregav ingen medier de mange rygter, der altid opstår på diverse sociale medier.

Men det er ikke holdbart, at politiet fortæller så lidt, når operationen er så omfattende. Det er ikke professionelt, at indkalde til pressemøde så lang tid efter operationens begyndelse fredag og med så lidt på hjerte. Det er svært at forhindre rygtedannelse, når politiet ikke selv leverer den nødvendige begrundelse, der netop berettiger en historisk operation.

Politiet kan ikke være så hermetisk lukket næste gang.