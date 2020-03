På et chokerende pressemøde fra Statsministeriet blev Danmark lukket ned i to uger.

Næsten totalt.

Coronavirussen er ude af kontrol, den smitter nu inden for landets grænser. Det er ikke længere kun rejsende fra Italien og Østrig, der kommer hjem med en virus. Vi smitter hinanden.

Mette Frederiksen måtte sammen med sine rådgivere indse, at det nu var på tide at forlade den nuværende strategi, der går under navnet 'inddæmning', og som mest består af at teste mulige smittede og sende dem i karantæne. Nu hedder strategien: Afbødning, og derfor skal vi alle hjælpe til, så vi kan sikre, at hospitalerne har tilpas kapacitet til de alvorligt syge.

Der er allerede nu to alvorligt syge indlagt, så faren er allerede nærværende.

Det er hårde midler, som statsministeren er tvunget til at tage i brug.

Alle skoler og uddannelsesinstitutioner lukker. Eleverne sendes hjem. Offentligt ansatte sendes hjem, undtagen de mest nødvendige, der skal håndtere sundhedskrisen. Alle forsamlinger over 100 mennesker skal aflyses. Børnehaver lukker. Plejehjem lukker for besøg. Værtshuse og natklubber skal lukke, og gør de det ikke frivilligt, bliver de tvunget i næste uge.

Private arbejdspladser skal sende medarbejdere på hjemmearbejde, så vidt det er muligt. Det kommer til at trække dybe spor i hele samfundet, og det bliver vores måde at håndtere den usædvanlige situation på, der afgør, om vi vil blive præget i mange år fremefter.

Det er ikke alle, der kan arbejde hjemme. Der er store produktionsvirksomheder, hvor det er umuligt. Danmark består fortrinsvis af små og mellemstore virksomheder, der ikke har råd til at holde lukket ret længe. Der venter derfor en gigantisk regning i fremtiden. Men det må vi klare.

Der er mange spørgsmål at stille.

Hvorfor gik det så galt - så hurtigt?

Vi er det land i Europa - ud over Italien - hvor smitten blev spredt hurtigst. Overså myndighederne faren fra Østrig, da danskerne kom hjem fra skiferien?

Hvorfor havde myndighederne ikke kontrol over de indrejsende fra Italien? I weekenden ankom næsten 500 uden at blive testet.

Spørgsmålene får vi svar på senere, for vi skal lære af denne pandemi, der hærger alle lande på kloden, men i særlig grad Danmark.

Lige nu må vi stå sammen som nation, og selvfølgelig kan vi klare det. Der gik blot få minutter, efter statsministeren havde afleveret sit budskab om sammenhold, før mange danskere væltede ud i butikkerne for at tømme hylderne.

Det er ikke måden.

Vi skal vise mådehold, sammenhold og tålmodighed i de kommende 14 dage, for måske slutter det ikke her.

Men vi bor i et land, der har skabt store bedrifter, som er rigt og solidarisk.

Vi klarer det.