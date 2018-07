VM i Rusland lukkes ned nu, og det er dermed også tid til at gøre status. Den omfattende analyse på selve slutrunden som helhed må vente til finalen er færdigspillet, men det er værd at konstatere, at det har været usædvanligt underholdende. Udover os danskere vil de færreste nok påstå, at Danmark kommer til at stå tilbage som seriøse bidragydere til denne underholdningsværdi. I fremtidige slutrunder bør vi jagte et stærkere bidrag på den front.

1/8-finalen var målsætningen på forhånd, og den blev som bekendt indfriet. Uden at sprudle nåede Åge Hareides mandskab dertil. Mod Kroatien så vi endelig det mod og den kreativitet, mange havde savnet. Det gjorde også, at de fleste havde nemt ved at spise et VM-exit. Men vi har også lov til at være skuffede. Ja, vi er et lille land, og ja, vi skal være realistiske, men det kan lade sig gøre at gå hele vejen alligevel. Se på Kroatien. A-landsholdet bør gøre det ved at gå deres egen vej, og det må gerne være ned ad den, som vi i forvejen anstrenger os for at slå igennem via det resterende danske samfund. Det handler om innovation.

I Danmark er vi enige om, at skal vi konkurrere i globaliseringens navn, må vi tænke nyt. Vi vil have en stærk iværksætterkultur, fremme innovationen og udvikle solide forskningsmiljøer. Det skal give os en fordel. Vi bliver aldrig flere eller stærkere, men vi kan tænke smartere. På banen kunne et dansk A-landshold med fordel søge at spejle os som nation udenfor banen. Dét er en retning, dét er tydelighed og identitet, og den har Danmark savnet, ikke bare under dette VM, men i rigtig mange år efterhånden.

En tydeligere identitet på herrelandsholdet præget af innovation og nyskabelse vil også lette arbejdet med at tiltrække store sponsorer, for DBU mangler penge til at udvikle. Og selvfølgelig bør landets største virksomheder være med omkring vores ypperste sportsprodukt, men det er ikke attraktivt i disse år, og det er tankevækkende.

Der er to år til, at Åge Hareides mandskab igen skal levere under hele Danmarks bevågenhed til en slutrunde. Vi er forhåbentligt med ved EM i 2020, og det giver os tilpas lang tid til at arbejde på udtrykket og identiteten. Med det på plads kan vi tillade os at drømme om mere end 1/8-finaler.