Det er måske ikke dag 1 i Danske Banks nye lilv.

Men efter et 2018, der satte nye standarder for udtrykket 'nedtur' i den finansielle sektor, er det nu op til den nye formand Karsten Dybvad at skabe tro på fremtiden.

Det bliver en udfordring, for at udtrykke det underspillet, som man ynder at gøre i bankkredse. Her smider man ikke om sig med store ord og svulstige betragtninger. Sikkerhed, tryghed og soliditet er som regel den vare, man gerne vil sælge i de finansielle supermarkeder.

Karsten Dybvad har kompetencerne og netværket til at håndtere bankens kommende stragegi, som ikke er vanvittig inviklet. Der skal fokus på bankforretningen, som han siger. Alt andet ville også være nonsens.

Dybvad har årelang erfaring med det politiske niveau. Han har været departementchef for flere statsministre og har haft adgang til alle ministerier i de seneste 15 år. Han er tidligere direktør i Dansk Industri, som er den tunge erhvervsorganisation, der giver ham kontakt og adgang til toppen af det danske erhvervsliv.

Problemerne for Danske Bank er voldsomme, når man ser tilbage på 2018.

I september kom det frem via Danske Banks egen undersøgelse, at 1500 milliarder kroner var skyllet gennem bankens afdeling i Estland. Banken vil i dag gerne kalde sagen for 'det estiske problem'. Men det estiske problem kostede topchefen Thomas Borgen jobbet, skønt han fik en pæn farvel-check med ud af døren.

Hurtigt efter opstod næste problem, der er årsagen til, at Dybvad stod på talerstolen til bankens generalforsamling mandag. Ole Andersen var bankens formand på det, han selv definerede som den nødvendige tid til genopretning. Sådan gik det ikke. Han blev gået af bankens ejere, herunder A.P. Møller.

»Danske Bank skal opføre sig ordentlig. Dansk Bank skal have sine danske værdier på plads,« svirpede Ane Mærsk McKinney Uggla og sagde farvel til Andersen.

Den nye formand kunne i år se på, at Estland ganske enkelt smed banken ud af landet. Danske Bank har siden trukket sig fra Estland, Letland, Litauen og Rusland. Siden er der rejst en sigtelse mod banken for overtrædelse af hvidvaskloven.

Karsten Dybvads største problem lige nu er, at han næsten er ny og alene på broen. Flere direktører er enten smidt ud eller rejst selv. Store dele af bankens ledelse er ny, og lige nu leder formanden efter en topdirektør, der vil hjælpe med at flytte banken ud af det virkelige, store problem: Tilliden til banken.

En nylig undersøgelse viste, at banken er droppet i bankkundernes tilfredshed. Danske Bank ligger næstsidst af alle landets banker, det er kun Nordea, der er ringere placeret. En deroute der også kan måles på aktiekursen, der er halveret på et år.

Dybvad får travlt, og de kompetencer, som har bragt ham ind i jobbet - kendskab til erhvervslivet og det politiske system - er ikke de mest relevante, når det gælder en genopretning over for almindelige danske kunder.

Men det er nødvendigt, at han lykkes, for Danske Bank har stor betydning for Danmark.