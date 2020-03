Vi ved meget lidt på nuværende tidspunkt.

Hvor alvorligt bliver det? Hvor lang tid vil der gå, inden vi kan vende tilbage til normale tilstande? Hvornår rammer vi toppen?

Der findes ikke svar på de spørgsmål, som alle har lige nu. Sundhedsstyrelsen beskriver Danmark som i uge to af epidemien corona. Næste uge kommer der svar på det meste, lover de.

Der er dog nogen svar, der allerede er givet. De er positive.

Vi kan som nation stå sammen. Vi har politikere, der kan samarbejde og lave store fælles løsninger, når det gælder. Vi har en hjælpsomhed, der nok har været skjult i det daglige, men som viser sig nu. Vi har myndigheder, der nyder stor tillid.

Alle partier stod torsdag bag en ny hjælpepakke, som skal kompensere de mange små frisører, butikker og butikscentre, der blev tvunget til at lukke søndag aften. Folketinget handlede hurtigt, skønt de forhandlede til langt ud på morgenen. Det var nødvendigt og indlysende, men lad os alligevel glæde os over, at alle partier bidrager.

Endnu mere glædeligt er det, at partierne gav hinanden hånden på (måske ikke ligefrem håndslag), at de er villige til at benytte et tre-cifret milliardbeløb, hvis det er nødvendigt.

Den stærke danske økonomi er årsagen til, at dette kan lade sig gøre, og lad det være et varigt minde til alle partier i Folketinget.

I står på skuldrene af tidligere regeringer og politikeres handlinger. Lige nu bør vi alle sende en venlig tanke til Anders Fogh Rasmussen, Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt, fordi de handlede i tide. De var ikke bange for at træffe de upopulære beslutninger, der giver os mulighed for at bruge 300 milliarder kroner i denne krise.

Husk det, når vi kommer på den anden side og skal samle regningen op.

De samme politikere skal lave store løsninger på store udfordringer og gerne i fællesskab. Der skal sættes skub i økonomien, for en lang række firmaer vil være lagt ned, og det er tvivlsomt, om alle kommer op at stå igen. Klimaudfordringerne venter ikke på, at coronavirus er forbi. Den skal naturligvis løses, og lad os bare smide endnu en opgave ind. Det offentlige skal reformeres og effektiviseres godt og grundigt. Vi skal have mere for de samme penge, og kvaliteten skal op. Det er ikke umuligt, for det er sket i det private erhvervsliv de seneste 10 år. Men det er en kæmpeopgave.

Coronakrisen har afsløret, at vi ønsker at hjælpe hinanden, når det gælder. Måske vil vi også gerne hjælpe hinanden, når det ikke længere er livstruende. Foreløbig har flere end 10.000 sundhedsarbejdere over hele landet meldt sig til tjeneste, som var det en moderne dansk udgave af Dunkirk. Andre steder har danskere bare organiseret sig for at hjælpe andre. Det er en styrke, der skal udnyttes.

YouGov har undersøgt, hvordan borgerne i de nordiske lande oplever myndighedernes håndtering. Der er markante forskelle. For at sige det mildt.

Hvor 85 procent af danskerne er tilfredse med håndteringen af situationen, er der kun 40 procent i Norge og Sverige, der er tilfredse. Hvor 10 procent i Danmark mener, at myndighederne har klaret det dårligt, er det hele 50 procent i vores nabolande. Måske er vi bare mere autoritetstro – måske har vi virkelig klaret os bedre.

Vi ved det ikke, og vi får først svar senere.

Lige nu har vi fået svar på:

Danske politikere kan enes og arbejde sammen. De skal ikke være bange for reformer. De sikrer kommende generationer.

Vi vil gerne hjælpe andre mennesker, også selvom vi ikke kender dem. Frivillige kan efter krisen være med til at gøre os til bedre samfund. Vi har fundet en ressource.

Vi stoler på vores myndigheder, og vi retter os efter dem. Vi er ikke Nordens franskmænd. Vi kan godt gå i takt.

Stærke svar, som vi alle bør huske, når hverdagen vender tilbage.

Vi kommer styrket igen, hvis vi husker det.