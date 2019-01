Må man buhe ad modstanderne i en VM-finale i håndbold? Det afstedkom en del postyr, at danske fans gav den gas under VM-finalen i håndbold og gjorde netop det - buhede - ad de norske modstandere. Men naturligvis må man det.

Det er en integreret del af at optræde for et publikum, at der kommer reaktioner den anden vej.

Kunstnere og sportsfolk, der træder op på de store scener, kan og skal kunne mærke tilskuerne, som giver udtryk for deres engagement og - når det gælder sport - også tilhørsforhold.

Naturligvis må man både give udtryk for sin glæde og for sin misbilligelse, når man ser på. Sporten rummer, som også livet gør det, begge dele i rigt mål.

Jo, der er undtagelser. Det vil næppe være klædeligt at buhe ad modstanderne, når man står og fryser på sidelinjerne og ser ynglet spille bold mod andre børn i weekenden.

Men professionelle håndboldspillere er ikke børn, som vi behøver at curle for. De kan godt tåle andre lyde end positive rytmer fra klappepølser i takt.

Tidligere Venstre-minister Søren Pind for alligevel til tasterne og erklærede sig enig i buh-kritikken, som han kaldte for 'proletaradfærd'. Han kom også med en opfordring til at 'genintroducere dannelse og pli for det 21. århundrede'. Det kan der muligvis være gode grunde til, men håndboldfinalens publikum er ikke en af dem.

Så var der mere fornuft at hente hos den tidligere All England-vinder og verdensmester i badminton Camilla Martin. Hun må formodes faktisk at vide, hvordan det opleves at stå på banen over for en modstander og et buhende publikum:

'Jeg er blevet buhet ad af 7-8.000 indonesere i Jakarta flere gange!' skriver hun og fortsætter: 'Jeg hørte det - og alligevel ikke - fordi jeg var fokuseret på at vinde!'

Hun forklarer videre, at sportsfolk i den situation har 'en zone, hvor ting lukkes ude', og gætter på, at sådan havde nordmændene det nok også i finalen søndag.

Måske havde vi på B.T. en lille andel i buheriet - i hvert tilfælde slog tidligere europamester og nuværende håndboldtræner Lars Rasmussen i en klumme forud for finalen til lyd for, at det danske publikum gav de norske gæster en velkomst, de kunne mærke:

'Nu skal I, publikum, vise, at vi ikke bare er 'familien Danmark' og tager strikketøj med i håndboldhallerne, kigger mærkeligt og nærmest klapper, når modstanderen scorer,' skrev Lars Rasmussen i B.T. Han efterlyste vildskab hos publikum:

'Modstanderen skal mærke, at I er der. I skal buhe ad modstanderen. Vi skal simpelthen have lidt Balkan-stil,' skrev han videre.

Som skrevet, så gjort, og resten er historie. En god historie for dansk håndbold. Udført af et fantastisk håndboldhold, støttet af et fantastisk hjemmepublikum.

Og Norge? Buuuuh!

(I ved, vi elsker jer. Efter kampen.)