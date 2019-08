B.T. har gennem de seneste uger beskrevet, hvordan overarbejdet i politiet er steget og steget gennem årene – og tilsyneladende stadigvæk gør det.

Således viser tal fra Rigspolitiet, at betjente i hele landet havde 832.939 overarbejdstimer til gode i juni. Det er en kedelig ny rekord og en markant stigning i forhold til begyndelsen af året, hvor betjentene i januar havde 'bare' 537.000 timers afspadsering.

En klar konsekvens har været en hård prioritering i politiarbejdet, og det har igen betydet, at 'mindre' politiopgaver desværre er blevet forsømt i meget høj grad.

Et af problemerne med det er, at 'mindre' politiopgaver ofte kan være dem, der betyder voldsomt meget for den enkelte borger.

Indbrud, vold og sædelighedsforbrydelser er voldsomme ting at komme ud for for et almindeligt menneske, og i den slags sager er sagsbehandlingstiden i den samme periode eksploderet.

Det er ikke kun et problem i politiet – hele kæden fra anmeldelse til domfældelse er strakt ud til uacceptabelt lange ventetider.

En række større sager har krævet en ekstraordinær indsats af vores politi. Bevogtningsopgaver i forbindelse med det overståede valg trak mange ressourcer, ligesom det naturligvis kræver fuldt fokus og mange betjente på arbejde, når der springer bomber i hovedstaden.

Den slags må naturligvis håndteres – hvad det også bliver. Det samme kan man sige om det forestående amerikanske præsidentbesøg, der igen vil kræve meget.

Men der skal også være overskud til at tage sig af den kriminalitet, der møder den almindelige dansker i hverdagen – det er af afgørende betydning for den oplevede tryghed, at man kan regne med politiet, når der er behov for det.

I den kommende uge skal stabscheferne i landets 12 politikredse mødes for at drøfte, hvordan puklen af overarbejdstimer i politiet kan bringes ned.

Politiet taler selv om en 'ubalance', man er nødt til at forholde sig til.

Det er i sidste ende op til landets nyudnævnte justitsminister, Nick Hækkerup, at reagere på udkommet af mødet mellem de 12 stabschefer.

I forbindelse med bomberne mod Skattestyrelsen og politiets egen lokalstation tilkendegav både Hækkerup og statsminister Mette Frederiksen, at man var villig til at imødekomme politiets ønske om videre beføjelser – f.eks. i forhold til videoovervågning.

Det er oplagt, at 'noget skal gøres', men lad os få bragt politiet tilbage i balance rent mandskabsmæssigt, før vi som automatreaktion imødekommer andre ønsker, som måske konflikter med vores almindelige følelse af frihed.