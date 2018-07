Brian Rosenstand er blevet sur - rigtig sur.

Brian har en række købmandsforretninger i Valby, og han oplever jævnligt, at butikstyve tømmer hans butikker. Han er blevet så sur, at han tager billeder af tyvene, når de er på vej ud af butikken, og offentliggør dem på nettet. Det er ulovligt, og derfor er han i den paradoksale situation, at han bliver kriminel i forsøget på at stoppe andre kriminelle.

Brian er kriminel, fordi man ikke må offentliggøre billeder af andre mennesker, uden at de har givet lov til det. Det hedder samtykke, og er en regel, som EU har indført i hele Europa. Det er vanskeligt - for ikke at sige umuligt - at få samtykke af en tyv. Faktisk når Brian sjældent at fange dem. Derfor bliver han ved med at tage billeder og lægge dem på nettet - typisk Facebook - men han tager dog billederne ned igen, for hans mission er grundlæggende at provokere os og ikke mindst politikerne.

Det er en håbløs situation for ham og alle andre små forretningsdrivende. Selvom Brian ikke har loven på sin side, har han helt sikkert 'folket' på sin side. En hurtig afstemning på Bt.dk (foreløbig har 20.000 stemt) viser, at tæt på alle - 90 procent - støtter Brian Rosenstand og hans jagt på kriminelle butikstyve.

Det virker jo også som sund fornuft, at man har ret til at hænge kriminelle ud. De er jo selv ude om det og må siges at være en forventet arbejdsskade.

Selvom det er let at være enig med Brian Rosenstand fra Valby, er der alligevel flere hensyn der skal vurderes. Hvis alle og enhver kan tage billeder via overvågningskameraer for derefter at offentliggøre det på sociale medier, har vi opløst arbejdsdelingen i et demokrati mellem lovgivere, dommere, borgere og politi.

Det er politiet, der på vores vegne har ret til at anholde og senere sigte mennesker, der er mistænkt for at have gjort noget kriminelt. Det svære i denne sag er ikke at dømme tyvene - bevismaterialet er skarpt, de er fotograferet i handlingen. Det svære er at finde de skyldige. Derfor er Brians kamp også en afskrækkelseskamp. Bliv væk fra min butik!

Desværre løser det ikke problemet, men skaber blot et nyt: Selvtægt.

Selvtægt opstår, når politiet ikke løser gentagne ulovligheder, og almindelige borgere føler afmagt og uretfærdighed. Det er forståeligt, men potentielt farligt, for selvtægt rammer tilfældigt og indimellem også uretfærdigt.

De fleste os har nok den opfattelse, at butikstyve kommer om natten eller stikker en mørbrad i inderlommen på en stor frakke. Men det er ikke tilfældet. Brian får besøg ved højlys dag, og på de kornede videobilleder er det tydeligt at se bander flytte kassevis af varer ud af butikken uden den mindste bekymring eller maskering. De er ganske enkelt ligeglade med at blive opdaget.

Det er provokerende og formentlig også derfor, at Brian har så stor folkelig opbakning. Brians problem er vores problem, og det skal løses. Indbrud og tyveri er en intimiderende forbrydelse. Brian skal have hjælp til at stoppe tyvene uden selv at blive kriminel. Og det haster!