Det er ikke for meget sagt, at der hersker kaos i forhold til brexit.

De næste døgn vil derfor i særlig grad afgøre fremtiden for Storbritannien og dermed resten af Europa.

Vil der blive en aftale, eller siger landet blot farvel til Europa? Ingen ved det, og trods utallige gætterier er det håbløst at spå om. Ingen ved det.

Det eneste sikre er, at Theresa May - landets premierminister - står over for et skæbnedøgn.

Hun har forhandlet en aftale med de øvrige EU-lande, men da hun i november kom hjem for at præsentere den for sit eget parlament i London, var det hurtig klart, at der langt fra var flertal for den. Derfor blev afstemningen og afgørelsen udskudt - til nu.

Tirsdag aften fanger bordet.

De britiske politikere skal træffe en afgørelse. Noget, de har været helt håbløse til de seneste to år. Landet er delt i to lige store dele, og det er de britiske partier også. Theresa Mays muligheder er begrænsede. Det enkleste vil være, at de britiske politikere stemmer ja til den foreliggende aftale. Så er alt godt, og processen kan fortsætte. Det forventer ingen.

Hun kan derefter vælge at forlade EU den 29. marts uden en aftale - den såkaldte 'no deal'. Det vil ifølge den britiske handelsminister, Liam Fox, være muligt for Storbritannien med visse økonomiske tab, men uden den store skade. Vores statsminister, Lars Løkke Rasmussen, mener derimod, at en 'no-deal' vil være en katastrofe.

En 'no-deal' vil efterlade en række problemer, der i særlig grad vil genere erhvervslivet og de danske statsborgere, der bor i London. Det danske erhvervsliv har, modsat politikerne i det britiske parlament, arbejdet med risikoen for en skilsmisse på konstruktiv vis. Erhvervslivet er i fuld gang med at indrette sig på en tid efter brexit og har allerede udarbejdet planer, der skal kompensere for det tab, de kan opleve.

En 'no deal' er en alvorlig falliterklæring for det Europa, der har samarbejdet i mere end 60 år. En 'no deal' er at efterlade problemerne til de involverede - erhvervslivet og enkeltpersoner. Det er ganske enkelt ikke værdigt for et samarbejdende europæisk demokrati.

EU skal strække sig langt, ikke spille med musklerne og lade være med at udnytte det interne kaos i det britiske parlament.

Det seneste forslag, der er kommet i 11. time, er at udskyde fristen for, at Storbritannien forlader Europa, til juli.

Det er en pragmatisk tilgang til den fastlåste situation, der kan give tid til at finde en afgørende løsning. EU og danske politikere skal gøre, hvad der er nødvendigt for at løse den nuværende krise. Den er nemlig ikke blot britisk, men i høj grad europæisk.

Overalt i Europa er der store vælgergrupper, der føler sig oversete og overhørte af de politiske magtpartier. De oplever EU og Bruxelles som udgangspunktet for alt ondt.

Lige nu er stemningen i Danmark stærkt pro-EU, men der skal ikke meget til at genoplive den iboende EU-skepsis her i landet.

Den britiske krise er også en krise, som vi skal bidrage til at løse.