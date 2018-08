'Hos Turbolån kan du nemt og hurtigt låne penge til det du står og mangler på farten. Lån penge i dag og betal dit lån tilbage over de næste 120 dage. Vi behandler og udbetaler også på helligdage.'

Sådan lyder tilbudet på nettet fra en af de mange online udbydere af kviklån. Man kan f.eks. låne 10.000 kr. og tilbagebetale fire gange 3.837,83 kr. Så har man betalt 15.351 kr.

Det er en ÅOP (årlig omkostning i procent) på 761 pct., og enhver kan se, at det er en dårlig forretning. Det er blevet utrolig nemt at låne penge. Man kan klare det med sin mobiltelefon og sit NemID lørdag aften og få pengene ind på kontoen på en halv time.

Men er det noget, myndighederne skal blande sig i?

Socialdemokratiet vil bekæmpe kviklån med ti nye forslag, som partiet vil indføre, hvis det vinder det kommende folketingsvalg. Højst to kviklån pr. person og markant færre reklamer i det offentlige rum er blandt forslagene.

»Vi ser, at folk havner i gældsfælder, som ruinerer dem, og som de hænger fast i resten af livet,« siger partiets erhvervsordfører Morten Bødskov.

Vi må håbe, at det ikke er begyndelsen på en ny formynderisk opførsel, Socialdemokratiet vil indføre, hvis det får magt.

Ellers er der nok at tage fat på. Man kan også spille alle sine penge op på Oddset, Lotto, galopbanen eller online casinoer. Eller man kan bringe familien til tiggerstaven ved at drikke alle sine penge op på værtshuse.

Hvis man skal forbyde alt, der er dumt og dyrt, er der masser af muligheder. Og hvis vi også skulle forhindre folk i at slå sig selv ihjel langsomt, skulle vi nok også begrænse eller forbyde reklamer for alkohol, sodavand, burgere og kager og helt afskaffe cigaretter.

Vi kan også vælge at konstatere, at der er mange udfordringer forbundet med at være et voksent menneske i et frit samfund. Man skal være 18 år for at optage lånene - det omtalte Turbolån kræver endda, at man er 20. På det tidspunkt har man i to år kunnet køre bil, gifte sig, købe hus, stemme ved folketingsvalg og træffe mange andre store og vigtige beslutninger.

Hvis man absolut vil betale 15.000 kr. for at låne 10.000, så er det er ikke noget, politikerne skal bestemme.