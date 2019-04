Rygning er kendt som en af de absolut største trusler mod vores individuelle sundhed, og netop derfor er 'smøger', 'kvalmepinde' eller 'ligkistesøm', som cigaretter også kaldes, fra tid til anden en varm kartoffel i den offentlige debat.

For nylig var Lægeforeningen på banen med et forslag om, at en pakke cigaretter skulle koste 90 kroner.

Et socialt eksperiment i en kiosk foranstaltet af B.T. viste, at det tilsyneladende ville have en meget afskrækkende effekt på en del rygere med en sådan prisstigning, så måske er gennemgribende forandringer præcis det, der skal til, hvis man for alvor skal have færre til at ryge.

Nu er det så Danske Regioner, der går til angreb - dog fra en anden kant:

Omkring 140.000 ansatte i de danske regioner - for en stor dels vedkommende ansat på hospitaler - risikerer nemlig et totalforbud mod rygning i arbejdstiden, hvis bestyrelsen i interesseorganisationen Danske Regioner får sin vilje.

Der er stor fornuft i et forbud mod rygning i arbejdstiden på offentlige arbejdspladser. Ikke mindst i sundhedssektoren.

Der vil naturligvis være stor forskel på, hvor meget af en arbejdsdag forskellige rygere bruger på pulse-pauser. For nogles vedkommende vil et sådant forbud muligvis være en gråspurv skudt med en kanon, mens det for andre måske vil betyde, at man faktisk får mere fra hånden i løbet af en arbejdsdag.

Rygning er naturligvis et privat valg, som er op til den enkelte. Vanen føjer sig ganske vist til listen over ret så usunde ting, man kan udsætte sin krop for, men det er der jo så meget, der gør, og vores fritid skal naturligvis indeholde størst tænkelig frihed til at opføre os, præcis som det passer os.

Det er noget andet med arbejdstiden. Især i det offentlige, hvor vi allesammen er med til at betale gildet. Røgringe må vi blæse i vores fritid.

Ét er, at det naturligvis er urimeligt, at dele af arbejdstiden går med rygepauser. For hvorfor skal skatteydere betale for den arbejdstid, der går tabt, fordi der skal ryges?

Noget andet er de afledte effekter i form af gennemsnitligt ringere helbred med flere sygedage til følge.

Forslaget fra Danske Regioner vil i princippet også gøre det ulovligt at ryge på hjemmearbejdsdage eller i bilen, hvis der køres i arbejdsøjemed. Her bør retten til at bestemme hjemme hos sig selv dog veje tungere. Regler kan ganske enkelt også blive for omklamrende.