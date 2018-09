Berøringsangst betyder normalt noget med, at man prøver at undgå bestemte emner eller konflikter.

Men på rådhuset i Hørsholm har borgmesteren berøringsangst sådan helt konkret.

Der har kommunens økonomiudvalg nemlig besluttet, at politikere og embedsmænd ikke må kramme.

Den nordsjællandske kommunes borgmester, Morten Slotved (K), understreger, at der ikke har været problemer med 'grænseoverskridende adfærd' på rådhuset.

»Det er mere signalværdien og de oplevelser, man får, hvis politikere og embedsfolk krammer hinanden,« forklarer han til B.T. og tilføjer, at der har været situationer, hvor politikere og embedsmænd har været i tvivl om, hvordan de skulle hilse på hinanden.

I forvejen diskuterer danskerne på livet løs, om det er rimeligt at kræve, at man trykker hånd. Og hvad kram angår, må man nok konstatere, at der i nogle befolkningsgrupper er en udbredt krammekultur, hvor kram helt har afløst håndtryk. Krammet betyder ikke nødvendigvis, at man er nære venner, det er bare et 'hej', der forplanter sig til hele kroppen.

Morten Slotved indrømmer da også, at han for nylig selv krammede en institutionsleder fra en vuggestue forud for et budgetmøde.

»Det var en leder fra den institution, hvor min datter havde gået i mange år, så hun fik selvfølgelig et kram,« siger han.

Sjovt nok beskylder Enhedslistens medlem af Folketingets præsidium, Christian Juhl, den konservative borgmester for 'totalitære' tendenser.

»Jeg ved ikke, hvor langt ud vi kan komme i totalitære måder at tænke på. Hvis man ikke selv må bestemme, hvem man må give hånd til, eller hvem man vil give et kram, fordi man kan lide dem, så ved jeg snart ikke,« siger han til DR.

Det er opsigtsvækkende, at borgerlige og liberale politikere har en så stærk trang til at blande sig i almindelige danskeres helt ordinære omgang med hinanden.

Staten skal ikke blande sig i alt. Lad dog folk leve, som de vil, så længe de ikke derved generer deres omgivelser. Langt de fleste danskere kan sagtens selv løfte det ansvar.