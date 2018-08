Benny Andersen er død. Danmark har mistet en af nutidens største digtere, men heldigvis består hans værker, så vi også i fremtiden kan glæde os over hans finurlige ordspil, humor, stikpiller og tankevækkende tekster.

Digterkarrieren tog fart allerede i 1960, da debutsamlingen, 'Den musiske ål', blev udgivet og rost af anmelderne.

»Formuleringerne er fulde af de dristigste kortslutninger,« lød det blandt andet i B.T.

At Benny Andersen var i en klasse for sig, understreges af, at hans 'Samlede digte – Digte 1960-1996' er udkommet i mere end 130.000 eksemplarer, ligesom han er en af de få, der har fået oversat digte til kinesisk.

Mange kender også Benny Andersen for børnebogsfiguren 'Snøvsen' og for det årelange samarbejde med vennen og musikeren Povl Dissing. Især albummet 'Svantes viser' kendes således af mange.

Benny Andersen blev født i et arbejderhjem i Vangede i november 1929. Moderen var rengøringsdame, havde arbejde på en chokoladefabrik og var senere sygemedhjælper på et hospital. Faderen var murerarbejdsmand og reservepostbud.

Selv mente Andersen, at hans kreative kraft kom fra faderen, men hvor den kom fra, synes i dag at være ligegyldigt. Den var der – og vi har alle fået stor glæde af den.

For faktum er, at Benny Andersen siden gennembruddet har været et samlingspunkt, en inspirationskilde og en herlig – og utrolig produktiv – original i Danmark. Der er med andre ord ikke mange, der har sat så solide fodaftryk på den danske kulturscene som Benny Andersen.

Han afgik ved døden i sit hjem i Sorgenfri nord for København torsdag den 16. august klokken 13.15. Benny Andersen var en kæmpe, og vi har i Danmark mistet en af vores største poeter, der her ved sin død minder os om, at 'livet er ikke det værste, man har'.

Du havde ret, Benny. Æret være dit minde.