Hvornår sender du dit barn i vuggestue eller i dagpleje ...

... eller tog dit barn skade af at begynde i institution, da hun var 10 måneder?

Der findes ikke et forældrepar i dette land, der ikke har overvejet, om deres børn har det godt i vuggestuen eller dagplejen. Hvad sker der, når man er gået. Er der en kærlig favn til at hjælpe eller trøste de små hjælpeløse kræ?

Vi lever med et af de mest effektive arbejdsmarkeder i verden, hvor kvinderne er en naturlig del af arbejdsstyrken. Der er ikke mange, der ønsker 'kvinderne hjem til kødgryderne'. Der findes nogle få, men for ikke at mudre debatten om børnenes trivsel, lad os med det samme slå det fast. Diskussionen handler ikke om kvinders tilknytning til arbejdsmarkedet.

Men det er tiltrængt, at vi får en diskussion om de vilkår, vi byder de små, når mor og fars barsel stopper, og de vender tilbage til arbejdsmarkedet. Demonstrationerne for bedre normeringer i vores daginstitutioner, der foregik i store danske byer i lørdags, kan ikke stå alene. Vi kan ikke isolere diskussionen om vores småbørns ve og vel til et krav om flere pædagoger.

De danske babyer er i gennemsnit 10.3 måneder, når de tjekker ind i vuggestuen/dagplejen. Førende eksperter vurderer, at det bestemt ikke er for børnenes skyld. Enkelte kalder det ligefrem for 'det største sociale eksperiment'.

De fleste forældre ved godt, at det sandsynligvis burde være anderledes. De fleste forældre ved godt, at de mindste børn er for små, når de skal passes af andre. Vi er fanget i et af de største dilemmaer i vort effektive arbejdssamfund. På den ene side vil vi have børn og familie og på den anden side er vi nødt til at arbejde for holde familiens husholdning kørende.

Naturligvis er det sidste ende et personligt ansvar, om man ønsker at aflevere sit barn, når det er 10 måneder gammelt. Man kan vælge at organisere sig anderledes, man kan træffe andre valg, men det vil være for enkelt og desværre også for uambitiøst at reducere dette til den enkelte families ansvar.

Vi ønsker, at alle - både mænd og kvinder - er på arbejdsmarkedet, så vi kan opretholde vort velfærdssamfund. Vi ønsker, at alle kan skabe et arbejdsliv, der gør dem uafhængige af støtte, men det skal ikke være de allermindste og svageste børn, der betaler prisen.

Dette er vores ansvar. Forældre og bedsteforældre. Lønmodtagere og arbejdsgivere. Alles ansvar.

Der er ingen vej udenom. Arbejdsmarkedets parter må i de kommende forhandlinger skabe et bedre børneliv. Det er ikke nok, at forhandle løn, pension og direkte arbejdsvilkår.

Familiens samlede vilkår bør forbedres.