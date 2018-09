Kriminelle grupper har en rig tradition for at ligge i konflikt med hinanden. Også væbnede konflikter.

Det er naturligvis slemt nok, når kriminelle går i flæsket på hinanden, for den form for vold og angreb er aldrig foreneligt med livet i et civiliseret samfund.

Men meget værre bliver det, når helt uskyldige mennesker bliver ofre i en konflikt, de ikke har noget at gøre med, og som ikke har noget at gøre uden for deres gadedør.

Den verserende bandekonflikt, der udspiller sig på Nørrebro i København og på Vestegnen, har både synlige og mindre synlige ofre.

Alene sidste år blev syv tilfældige mennesker ramt af kugler, der var tiltænkt bandemedlemmer, og i den forgangne weekend kom endnu et par uskyldige ofre i skudlinjen.

Tilfældige, der bliver skudt på åben gade, er de ultimative ofre i konflikten, og når det forekommer, bliver det meget synligt for os alle, at situationen er grotesk.

Justitsminister Søren Pape (K) har gentagne gange proklameret, at bandernes hærgen er urimelig og må stoppes. Bandepakker med alskens tiltag bliver vedtaget for fra politisk hold at stække banderne. Politiet er massivt til stede.

Men trods alt dette bliver de usynlige effekter alligevel tilsyneladende flere og flere, og de er bestemt også giftige og umulige at acceptere:

Sidste år opfordrede Københavns Politi i en periode unge mænd til at afholde sig fra at bære hættetrøjer for at mindske risikoen for at blive forvekslet med bandemedlemmer.

Men der er også flere andre eksempler på, at beboerne i de ramte områder stille og roligt indarbejder bandekonflikten i den almindelige hverdag:

Børnene i institutionen, der må blive inde, fordi det er utrygt at opholde sig på de udendørs arealer. Det ældre ægtepar, der ændrer den daglige rute for hundeluftning. Forældrene, der må bede deres børn om at holde sig fra bestemte legepladser.

Det er hæsligt, at bandekonflikten på den måde griber direkte ind i fredelige borgeres liv og indskrænker vores frihed og tryghed.