Skal man true med at gå, eller skal man true med at blive?

Hvis Alternativet mener, at deres dagsorden er vigtig, så skylder de vel både sig selv og alle deres vælgere at kæmpe hårdt for at få deres politik gennemført.

Selvom de og andre muligvis kan drømme sig ud i en 'ny politisk kultur', som de måske en dag i fremtiden kan få held til at implementere, så må de sande, at de for tiden opererer i nutidens politiske kultur, hvor man ikke surfer rundt på en lyserød sky af hipster-kaffe og økologisk Aurion-mel.

Der er op- og nedture i politik, og nogle gange er det hårdt.

Dansk politik er ikke kun for 'lovers', men også for 'fighters'.

København skal have ny kultur- og fritidsborgmester, fordi Alternativets Niko Grünfeld ikke længere skal være det.

Hans egen forklaring på, at det ikke længere skal være ham, er, at han er kommet under pres på grund af sagen om indretningen af borgmesterkontoret og rod i cv’et. Samt - ikke mindst - at hans familie i den forbindelse er blevet udsat for ubehageligheder og trusler.

Ingen kan forsvare trusler mod politikere eller deres familier - uanset hvor uenig man måtte være i deres politik eller dispositioner.

En anden forklaring på Grünfelds exit er, at han er blevet bedt om at træde et skridt tilbage for ikke at skade partiet yderligere.

Men uanset hvilken forklaring der er den rigtige, så er det ikke en værdig måde at forvalte vælgernes tillid.

Andre politikere er blevet taget i at pynte på et cv, slække lidt på egne principper eller gå til kanten, når det gælder acceptabel brug af skatteydernes penge.

Og selvom Alternativets 'møgsager' historisk adskiller sig i type fra de fleste andre partiers (tænk sexgynger, gøgl og penis-kollager), så er det ikke værre, end at mere hårdføre politikere ville have kunnet ryste dem af sig. Især havde det nok kunnet lade sig gøre, hvis Grünfeld havde ruttet lidt mere med sand- og ærligheden.

Tilbage i 2012 trak Alternativets stifter sig som kulturminister (dengang var Uffe Elbæk radikal) efter en sag, hvor han kom i modvind og blev beskyldt for nepotisme, fordi han havde lagt flere arrangementer på Akademiet for Utæmmet Kreativitet (AFUK), hvor han tidligere har været bestyrelsesformand, og hvor hans mand arbejdede. Så måske ligger det ikke i de alternatives politiske dna at bide sammen om tandbeskytteren og slås, selvom verden er ond, uretfærdig og fra tid til anden imod dem.

Men hvis Alternativet skal drømme om respekt om deres parti, så må de finde deres indre kamphund frem og kæmpe for det, de tror på. I stedet for at luske tidligt hjem fra festen, så snart stemningen bliver lidt trykket eller akavet.