'Nu er det Arnes tur' lød Socialdemokraternes bedste slogan i valgkampen og var en af de afgørende årsager til, at magten skiftede side.

Socialdemokraterne lovede i valgkampen en kommende lov, der sikrer Arne Juul og andre nedslidte arbejdere på arbejdsmarkedet ret til tidligere pension.

Arne Juul har netop holdt sin 60-års fødselsdag i Fjerslev i Sønderjylland, hvor han bor. Arne har været bryggeriarbejder i en menneskealder. Det fysisk krævende job har nu sendt ham på sygeorlov, og han ønsker en vej ud af arbejdsmarkedet.

Socialdemokratiet benyttede Arne heftigt i valgkampen, men de har endnu ikke leveret en løsning til ham og de andre, der er slidt ned af det fysiske arbejde. Han tror dog stadig på, at socialdemokraterne nok skal hjælpe ham på pension før tid, som han fortalte B.T. i weekenden.

Mens vi venter på udspillet fra regeringen, er en række andre partier rykket ud med hjælp til de mennesker, der håber på den nye pension. Og de holder sig ikke tilbage med ønsker, løfter og krav til de kommende forhandlinger.

Dansk Folkeparti oplevede, at en massiv del af deres vælgere vendte tilbage til Socialdemokratiet efter at have overvintret hos DF i årevis. Det socialdemokratiske løfte rettet mod det arbejdende folk tog DF på sengen, og derfor er Kristian Thulesen Dahl optaget af at give klare og tydelige tilbud til Arne.

'Vi skal kunne give et tilbud til alle de faggrupper, der har behov for det,' siger Thulesen Dahl i dag i B.T. Det betyder, at regningen for den kommende pension bliver betydeligt højere end de tre milliarder kroner, som regeringen foreløbig har sat af i sit regnskab.

DF er dog villig til at finansiere en større regning – tre milliarder er ikke en grænse, der skræmmer dem. Thulesen Dahl har aldrig været bange for at skrue op for skatten.

Heller ikke SF, der appelerer til den samme vælgergruppe, vil stille sig tilfreds med tre milliarder. De vil hellere se på behovet først og først derefter beregne, hvad det koster – i klassisk socialistisk stil.

Under alle omstændigheder kan socialdemokraternes vinderformel fra valget gå hen og blive et tungt og dyrt løfte at indfri, når de om nogle måneder inviterer til forhandlinger.

Løftet til Arne Juul skal opfyldes af Mette Frederiksen, ellers står vi med en løftebrudssag af så store dimensioner, at kun Poul Nyrup Rasmussens svigt, efterlønsgarantien, kan konkurrere.

'Nu er det Arnes tur' lød godt og var smart tænkt, men nu, hvor det skal gennemføres, kan Mette nærmest kun skuffe sine nye vælgere.

Arne Juul forventer helt klart en god løsning i år, men spørgsmålet er, om det lykkes.