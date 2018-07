Her i Danmark bryster vi os gerne af at have frisind, seksuel frigørelse og ligestilling som tre helt centrale værdier. Ja, tit er det netop de værdier, vi mener adskiller vores vestlige samfund fra Mellemøstens islamiske kvindesyn.

Alligevel fortæller den 35-årige Venstre-politiker Anahita Malakians med iransk baggrund i et interview her i B.T. om, hvordan hun er udsat for en voldsom tilsvining på sociale medier, fordi hun har haft over 100 sexpartnere. Efter en ung kvinde fortalte hende, at hun var blevet udskammet for at have 17 sexpartnere på fire år, har Anahita Malakians nemlig startet kampagnen ‘#over10’ på Facebook, og det er her hun er kaldt for luder, rundetrunte, muggiskøge, kvalmende samt benspredende og et symbol på Venstres totale forfald.

Anahita Malakians har tidligere været stillet op til Folketinget og forsøger at blive genopstillet til det kommende valg. Kom hendes udmelding om antallet af sexpartnere blot som et desperat forsøg på at skabe billig opmærksomhed om sin person, så var det ikke værd at skrive om i disse spalter. Men hun rejser en vigtig værdidebat, der rokker ved den danske selvforståelse. At hun har en pointe underbygges af en nylig offentliggjort rapport fra Ligestillingsministeriet, der konkluderer, at ‘seksuelt erfarne piger med skiftende partnere generelt mødes med fordømmelse og ringeagt, mens drenge i stedet hyldes for den samme praksis.’

Selv fortæller Anahita Malakians, at det er en del af gamet som politiker at finde sig i at blive svinet til. Det vigtigste for hende er budskabet om, at der ikke er nogen skam i som kvinde at have haft mange sexpartnere.

»Jeg opfordrer de i min egen generation, som jeg kan se har haft et aktivt sexliv, til at stå frem med det, for hvis mange gør det, bliver det hele mere normaliseret. Og de unge kan se, at man godt kan sidde i fine jobs, eksempelvis være politiker, selvom man har været sammen med mange,« siger hun til B.T.

Man kan undre sig over, at nogen i 2018 stadig lader sig forarge over, at en kvinde med politiske ambitioner har været meget seksuel aktiv. Helt ærligt så burde vi være kommet videre end det. Anahita Malakians skal have tak for ærligt og modigt at give sit personlige bidrag til en meget vigtig værdipolitisk debat. Er nogen forargede, kan de i øvrigt bare lade være med at stemme på hende. tnk