Voldtægt er en grænseoverskridende oplevelse. Det kan alle forestille sig.

Flere end 5.000 kvinder udsættes hvert år for voldtægt eller tvungen sex. Men det er under 1.000 kvinder, der anmelder det og mindre end 100 kvinder, der vinder en sag.

Det er alarmerende tal.

De fleste kvinder, der anmelder en voldtægt fortæller bagefter, at de har fortrudt anmeldelsen.

Det er alarmerende udtalelser.

I en ny rapport kritiserer Amnesty International i barske vendinger Danmark for de manglende domfældelser. De kritiserer Danmark for at svigte kvinderne. Generalsekretæren kalder det ganske enkelt for ‘råddent’.

B.T. skrev i sommeren 2018 om voldtægter set fra ofrenes side. Serien hed #Voldtaget.

Lige så grænseoverskridende selve voldtægterne er, lige så grænseoverskridende var ofrenes fortællinger om deres vej gennem først politisystemet og senere retssystemet.

Vi fortalte om kvinder, der ikke havde anmeldt en voldtægt af samme grund. Vi fortalte om kvinder, der havde vundet deres sag, men alligevel fortrød, at de havde anmeldt det. Vi fortalte om kvinder, der ikke kunne drømme om at anbefale andre ofre at anmelde en voldtægt.

Kvinderne fremsatte i vores serie deres ønsker til en mulig handlingsplan. De ønskede især en bedre krisepakke til ofrene. De ønskede minimumsstraffe. De beskrev, hvordan især politiet skal blive langt dygtigere til at håndtere kvinder, der anmelder overgreb. Men først og fremmest ønskede ofrene en skærpet lovgivning på området.

De mere end 50 artikler fik stor opmærksomhed og politikerne var lydhøre. Justitsministeren præsenterede i eftersommeren en række tiltag og inviterede blandt andet flere af voldtægtsofrene fra B.T.'s serie på besøg i ministeriet. Han kom dem stort set i møde på alle punkter.

Næsten alle partier meldte i forbindelse med serien ud, at de var indstillede på at arbejde med nye formuleringer om samtykke. I oktober sagde justitsministeren, at han havde sat arbejdet i gang. Det er en kompliceret opgave, for i realiteten vender man bevisbyrden om i forhold til andre sager. Men regeringen forpligtede sig på, at der ville ske noget.

Amnesty har nu præsenteret sin kradse kritik på voldtægtsområdet - igen

Amnesty International sparker en åben dør ind og deres generalsekretærs kradse formuleringer skyder langt over målet.

Justitsministeren har sat gang i lovarbejdet og der er ikke nogen grund til at tro, at arbejdet er gået i stå. Det haster, naturligvis, men det er nødvendigt, at en så radikal ændring af loven bliver formet med den største omhyggelighed. Voldtægtsloven kommer til at indeholde formuleringer om samtykke. Det har justitsministeren lovet.

Derfor er Amnesty Internationals kritik helt unødvendig.