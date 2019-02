Pressen kan fra tid til anden være hårde ved partiet Alternativet. En del af forklaringen er, at partiets græsrodssjæl sammen med de – det ligger næsten i navnet – alternative typer, partiet tiltrækker, bliver lette at gøre grin med. Komikken ligger ofte nærmest indbygget i den politiske dækning af partiet.

Men en del af skylden ligger hos partiet selv, for det burde kende til den svære kunst både at blæse og have mel i munden.

Hvis man vil profilere sig og høste bifald på at sige, at vi skal have en arbejdsuge på 30 timer, må det også forventes, at man efterfølgende skal kunne gøre rede for, hvordan hulen det skal kunne finansieres.

Hvis man siger, at et opgør med ejendomsretten er vigtigt, må man også være klar til at redegøre for hvordan.

Hvis man mener, at naturen skal have 'rettigheder', og at man skal kunne lægge sag an på vegne af naturen, må man forklare de mindre alternative, hvordan det skal foregå. Skal Birk og Bøg føres som vidner?

Og så er der rastahåret.

Da B.T. forleden var på besøg i Uffe Elbæks 'alternative statsministerium' ved Nørreport i København, benyttede partilederen anledningen til at fremføre, hvor vigtigt det var at have ministre med rastahår og turban med i den regering, han selv drømmer om at stå i spidsen for som statsminister.

Hvis man insisterer på at fremhæve dreadlocks som et særskilt politisk udvælgelseskriterium, må man også finde sig i risikoen for, at lokkerne ryger i hjulet på cyklen (den ethjulede?), og debatten flytter sig et andet sted hen.

Forleden præsenterede den svenske regeringsleder, Stefan Löfven, en kultur- og demokratiminister, der i denne henseende må være Uffe Elbæks drømmekandidat til en ministerpost.

Det drejer sig om 39-årige Amanda Lind med en fortid som partisekretær i Socialdemokraternas koalitionspartner Miljöpartiet. Hun udmærker sig ved både at have rastahår OG en slags turban.

Straks kom den alternative minister i modvind og blev af endnu mere alternative typer skoset for at bedrive kulturel appropriation ved med sin hårpragt at snylte på afrikansk kultur.

Den diskussion skal nok få reddet klimaet.

Kulturminister Amanda Lind (MP) og statsminister Stefan Löfven (S) under et pressemøde i Riksdagshuset (Foto: Anders Wiklund/TT/Ritzau Scanpix) Foto: 10040 Anders Wiklund/TT Vis mere Kulturminister Amanda Lind (MP) og statsminister Stefan Löfven (S) under et pressemøde i Riksdagshuset (Foto: Anders Wiklund/TT/Ritzau Scanpix) Foto: 10040 Anders Wiklund/TT

Alternativet har jo unægtelig en dagsorden i forhold til klima og miljø. En vigtig dagsorden. Men også en dagsorden, som partiet vedholdende selv får afsporet i forsøget på at promovere selvgod politisk korrekthed og tolerance. Men hver gang, man drejer samtalen ind på hår, drejer man den også væk fra klima.

Så det kan godt være, at pressen fra tid til anden er hård ved Alternativet. Men Alternativet er endnu hårdere ved sig selv.