Vi har skrevet det flere gange og kan nu gøre det igen.

Der er hjælp på vej til Mint og de andre børn, der bliver smidt ud af landet.

'Folketinget ønsker at ændre lovgivningen, så vi undgår kedelige sager, hvor velintegrerede børn, der fungerer godt, må flytte ud af Danmark.'

Sådan skriver socialdemokraterne og forsøger dermed at skabe et flertal, der kan tvinge udlændingeminister Inger Støjberg (V) til at forhandle om loven, der tvang Mint ud af landet for snart tre måneder siden.

Alle partier i Folketinget kan sagtens se, at den er helt gal. Unge piger og drenge, der passer deres skole, og som er velintegrerede, bliver smidt ud - mens dømte kriminelle ikke forlader landet. Senest har partierne gennem finansloven sat næsten 500 millioner kroner af til at opbevare de kriminelle udlændinge på en ø.

Men her hører enigheden også op. Med socialdemokraternes udspil om at ændre loven, så det bliver enkelt og gennemskueligt for mennesker, der søger om ophold, skulle man tro, at politikerne straks gik i gang med at finde en samlet løsning på de uværdige forhold. Men nej, det skal man ikke forvente.

Nu kender vi ikke den endelige reaktion på udspillet, men det ser ikke ud til, at der kommer nye forhandlinger, der vil ændre loven.

SF, Enhedslisten og De Radikale vil helt afskaffe den nuværende lov. For dem skal børn slet ikke vurderes i forhold til ophold i Danmark. Børn kan altid følge forældrene, mener de.

DF vil fastholde loven og egentlig gerne stramme den. De er dog åbne for, at der skal være mulighed for at give dispensationer til asiatiske piger som Mint.

Regeringen vil heller ikke ændre loven og betragter i det hele taget socialdemokraternes forslag som tyndt og ukonkret.

Der kan alt i alt synes temmelig langt fra det nye forslag, til der endelig kan ske noget i sagen. Men indimellem er handlinger også symboler. Og dette er den første handling fra politisk hold i Mint-sagen. Forslaget viser, at der kan og vil ske noget, og for Mints papfar, Frank Thøgersen, er det et lille skridt, men dog et skridt, der giver familien fra Køge nyt håb.

Alle partier i Folketinget ved det også. Som et medlem af regeringen direkte udtrykker det: 'Regeringen kan godt se, at det ikke duer.'

De kan nemlig ikke forsvare den nuværende praksis og ønsker ikke, at det bliver en del af den kommende valgkamp.

Der kommer en løsning, har statsministeren lovet. Men det haster.