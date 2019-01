På gammeldags bilkort ville en Audi 50 5 S have gode muligheder for at slå en BMW 1502. Hvorfor? Den kunne accelerere fra 0 til 100 på blot 9,9 sekunder mod 14,3 sekunder for 1502erens vedkommende.

Til gengæld ville Audien med en højere vægt og Newtons bevægelsesligninger in mente have en noget længere bremselængde fra høj fart, men det var ikke væsentligt, når stikket vundet på acceleration skulle tages hjem.

I dag er vores offentlige debat desværre ofte præget af samme iver efter at hive hurtige stik hjem på høj acceleration. Både i det store og i det små:

I den forgangne uge tog Alternativets politiske leder og kandidat til posten som statsminister, Uffe Elbæk, debatten fra 0 til 100 ved at trække fascismekortet i en kommentar til tidens tendenser, som han så dem.

Til Uffe Elbæks forsvar skal siges, at han faktisk nøje havde overvejet konsekvenserne af den historiske reference. Han var bevidst om muligheden for, at debatten ville 'eksplodere' eller 'går i stå', som han selv udtrykte det, men han valgte altså til sidst at gøre det alligevel.

Det står naturligvis enhver frit for at vælge sådan, men man skal bare vide, at man er gået efter stikket på 0 til 100-accelerationen uden tanke på bremselængden.

På samme måde – i en for samfundet naturligvis meget mindre sag – blæste Shitstorm-værten Abdel Aziz Mahmoud sin egen shitstorm i gang på Twitter. Målet for lortestormen var Nettos kundemagasin Lime, der i en quiz havde stillet et spørgsmål om det tidligere bandemedlem og radiovært Nedim Yasar, der sidste år blev skudt og dræbt efter sin egen reception for en bog, der netop handlede om hans bandeliv og opgøret med det. Alt for tidligt, mente værten, der sluttede sit tweet af med et 'Jeg brækker mig'.

Endskønt der ingen holdning lå i spørgsmålet i Limes quiz, der var formuleret helt neutralt, er det naturligvis en diskussion værd, om det er god stil kort efter sådan et mord at bruge det til underholdning – og også, om det er elegant at blande andre navngivne personer ind som alternative svarmuligheder som ofre.

Spørgsmålet er bare, om man gør det bedst ved at gå fra 0 til 100 på et splitsekund. Er målet, at nogle bliver klogere, eller er målet en shitstorm, som værten på et program af samme navn må forventes at kende mekanismerne bag ud og ind?

Uanset hvad endte Netto med at 'trække spørgsmålet tilbage', hvad end det betyder.

I dag kan en ny Audi SQ2 accelerere fra 0 til 100 på under fem sekunder, så måske ligger det bare i tiden. Men vi behøver jo ikke diskutere vigtige emner på samme måde, som vi spiller bilkort.

Hal Koch lærte os, at 'demokrati er samtale', men hvilken samtale ønsker vi? Næppe en med skyhøj acceleration og alt for lange bremselængder.