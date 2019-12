Mandag kulminerede en arbejdskonflikt midt i København med, at et kæmpestillads blev væltet ud på vejen.

Ifølge de foreløbige oplysninger var det flere hundrede stilladsarbejdere, der var utilfredse med arbejdsforholdene på stilladset, der var årsag til, at stilladset blev væltet under stor jubel.

Sagen har stået på i nogen tid. Stilladsets opsætning betegnes som farligt af de demonstrerende, der tidligere har anmeldt det til Arbejdstilsynet. Søndag forsøgte to arbejdere at dokumentere arbejdsforholdene ved at lave videooptagelser af arbejdet på stilladset, men de blev ifølge fagforeningerne 3F og Dansk El Forbund tæsket af en gruppe mænd i en hvid Porsche.

Der er altså smæk for skillingen i det københavnske stilladsmiljø. Vold, trusler, kanonslag, hærværk og endelig et væltet stillads, der var til fare for andre i området, indgår i den løbende arbejdskonflikt.

Fagforeningen 3F har allerede taget afstand fra handlingen mandag, der også blev omtalt af politiet, der havde svært ved at styre de mange hundrede stilladsarbejdere. Uskyldige blev truet og chikaneret, skønt politiet var talstærkt til stede, oplyser de. Faktisk har politiet aldrig oplevet noget lignende, skriver de på Twitter.

Arbejderne på selve stilladset bliver beskyldt for at arbejde til en lav løn, så sagen indeholder også et element at social dumping.

Det er klogt og nødvendigt, at 3F tager skarpt afstand til aktionen. Fagforeningen er nødsaget til at få situationen under kontrol, ellers forsvinder deres legitime ret til at repræsentere de rasende stilladsarbejdere.

Danmark har et fagretligt system, der håndterer konflikter mellem arbejdstagere og arbejdsgivere. Hvis det system bliver overtaget af selvtægt og trusler på åben gade, er det svært opretholde det system. Derfor er sagen også mere end en enkeltstående stilladskonflikt.

Det er blot få måneder siden, at 3F-arbejdere i bagagekontrollen i Københavns Lufthavn chikanerede en ansat for at få ham til at blive medlem af 3F. Truslerne blev optaget og dokumenterede hændelsesforløbet, der uden tvivl var en direkte trussel.

Hos 3F forsøger man at beskrive stilladsarbejdere og bagagearbejdere som folk med en særlig kort lunte. Det er almindelig kendt, at de pågældende grupper er mere kontante og mere direkte, når de bliver utilfredse.

Det ændrer ikke på, at forholdene på et stillads skal bedømmes på samme måde som andre arbejdsforhold.

Arbejdstilsynet har været på stilladspladsen, men kunne ikke finde forhold, der begrundede, at den skulle lukkes. Det var stilladsarbejderne, der blev fragtet ind til den store demonstration mandag morgen, åbenlyst ikke indstillet på at acceptere.

Derfor greb de til selvtægt, uden at fagforeningen 3F greb ind. Eller måske kunne 3F ikke.

Det er afgørende for fagforeningen, at det ikke gentager sig, for ellers bliver arbejdskonflikten til en ren straffesag.

Så har 3F reelt spillet sig helt af banen.