Det sker på min vagt, og derfor tager jeg ansvaret på mig, sagde socialminister Mai Mercado (K), da hun på et pressemøde for første gang orienterede om, at en betroet medarbejder i Socialstyrelsen var mistænkt for at have svindlet med udsatte borgeres penge for 111 millioner kroner.

En medarbejder, der senere har vist sig at være den 64-årige Anna Britta Troelsgaard Nielsen, og som nu er internationalt efterlyst og pist forsvundet.

Men svindlen er ikke bare sket på Mai Mercados vagt. Ti forskellige socialministre har haft ansvaret, mens kassen for de mest udsatte borgere i Danmark er blevet drænet for millionbeløb. Nemlig den såkaldte satspulje.



Er de ansvarlige? Ja, det ved gud, de er! Svindlen har stået på i 16 år, og Rigsrevisionen har igen og igen i den årrække advaret om rod med lige præcis tilskuddene i Socialstyrelsen. Det viser en gennemgang, som mediet Altinget har foretaget.

Men først i august i år er svindlen blevet opdaget. Og det er den til enhver tid siddende socialminister, der har ansvaret for ikke at stramme nok op med kontrollen, når der endda er en rød advarselslampe, der står og blinker.

Listen med de ti socialministre, der burde have taget ansvar:

1. Henriette Kjær (K), 2002-2004

2. Eva Kjer Hansen (V), 2004-2007

3. Karen Jespersen (V), 2007-2009

4. Karen Ellemann (V), 2009-2010



5. Benedikte Kier (K), 2010-2011

6. Karen Hækkerup (S). 2011-2013

7. Annette Vilhelmsen (SF), 2013-2014

8. Manu Sareen (R), 2014-2015

9. Karen Ellemann (V), 2015-2016

10. Mai Mercado (K) 2016-2018

Det er politikernes fornemmeste ansvar at passe på de penge, de indkræver fra borgerne. Ellers forsvinder tilliden. I forvejen sad ni forskellige skatteministere, imens den ene skandale efter den anden foregik - det gælder blandt andet det fiaskoramte inddrivelsessystem EFI, svindel med udbytteskat og et fejlspækket ejendomsvurderingssystem.

Danmark er et af de mest tillidsfulde samfund i verden. Og det skal fortsætte, for det betyder, at vi har et af de mest effektive og trygge samfund i verden. Men sager som svindlen i Socialstyrelsen og i SKAT svækker den tillid. Derfor skal både de ti socialministre og de ni skatteministre holdes ansvarlige for det, der er foregået. Vil I svare på, hvorfor I ikke har handlet og strammet op? Det ville klæde jer!