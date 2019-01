Tænker du negativt om din partner, kan det påvirke din seksuelle lyst.

Igen og igen bliver det slået fast af forskningen, at et godt venskab er et essentielt og helt grundlæggende fundament for et godt og velfungerende parforhold.

Er du en god ven i hverdagen, lytter du til din partners tanker og følelser, tager du din partners drømme og ønsker seriøst, og er du med til at opfylde og imødekomme dét, der har betydning for din partner?

Hvis ja, har du fat i noget rigtigt.

Er grundfundamentet på plads, giver det nemlig bonus et helt andet sted: I din partners indstilling til dig. Om den er positiv eller negativ afhænger nemlig ofte af, om din partner føler sig imødekommet, set, anerkendt, respekteret og betydningsfuld i dine øjne.

Hvis dette er til stede, vil du opleve, at din partner har en generel positiv indstilling til dig – og problemerne kan løses nemmere, der uddeles flere knus, kram og kys, måske lyttes der mere, når du åbner op og fortæller – i det hele taget befinder I jer i en positiv spiral, der bliver mere og mere selvforstærkende. Den negative har I sikkert også prøvet. Det har de fleste par.

Hvilken spiral I oftest kommer ind i, handler altså om imødekommenhed, opmærksomhed og om reaktionen på hinandens små forsøg på følelsesmæssig forbindelse og kontakt. Når den positive spiral er i spil, er tankerne om hinanden betydeligt mere positive – og når tankerne om hinanden er positive, gør det ofte noget ved lysten.

Det gælder imidlertid også omvendt: Oplever du generelt afvisninger, når du ønsker at tale om noget vigtigt, eller bliver noget, der betyder rigtig meget for dig, negligeret? Oplever du, at dine ønsker aldrig bliver taget med i jeres fælles planer, eller fortæller din partner dig igen og igen, at du 'er forkert på den', så vil du blive mere og mere negativ i din oplevelse af din partner og jeres forhold. Hvilket er fuldstændig naturligt.

Men hvad mange glemmer er, at lysten til at være intim med sin partner også ofte daler voldsomt, hvis der kommer for meget negativt på vægtskålen.

Hvis ikke det lykkedes at opbygge et fortroligt forhold uden for sengen, kan det være absurd svært at opbygge et inde i sengen, når døren til soveværelset er lukket, og det er tid til voksenleg. Lysten til sex er én ting, men lysten til din partner er en anden ting.

Og er dine tanker, følelser og generelle oplevelser en negativ, afvisende samling, så ER det svært at finde motivationen for at være nøgen, intim og give sig hen til et andet menneske.

Når vi taler om lyst i praksis, er et af mine spørgsmål altid: 'Hvad skal der til, for at du kan nyde sex med din partner?' og 'Hvad øger din lyst, og hvad ødelægger den?'

Er det lysten til partneren, den er gal med, og altså ikke lysten til sex helt generelt, så er svaret ofte:

'Jeg mister lysten til min partner, når han/hun er fraværende, ikke lytter, ikke tager mig alvorligt, når vi har konflikter, og jeg har en oplevelse af, at jeg ikke længere betyder noget…'

Av.

Det ER ikke en rar én at få serveret – men det er virkeligheden for mange par. Rigtig mange par. Og der er kun en vej tilbage. Begynd at være den gode ven, som du var i starten. Behandl din partner med respekt og behandl din partner på en måde, som du selv ønsker at blive behandlet på. Det er jo et rigtigt menneske, vi taler om her – ikke en robot.

Desværre kan vi nogle gange godt glemme, at vores partner jo rummer nøjagtig ligeså mange følelser, tanker, drømme, håb, ønsker og værdier som os selv.

Majs tip: Tænker du negativt om din partner, så snak med din partner om at pleje venskabet imellem jer.

