Denne juni måned har alle disse mennesker, som ynder at fejlernære deres helt små børn ved kun at servere plantekost for dem, vundet en stor sejr.

Sundhedsstyrelsen bukkede under for presset og udgav en række retningslinier for, hvordan veganere kan brødføde deres helt små børn med mandelmælk og grønærter, så deres muskler, hjerne og knogler udvikles bare nogenlunde hensigtsmæssigt. Det er ikke spor nemt, skal det siges.

Normalt vejleder Sundhedsstyrelsen kun generelt om en sund livsstil. Den kunne få voldsomt travlt, såfremt man nu skal til at udgive pjecer og brochurer, der skal lære folk at leve længst muligt med en vane, som er skadelig og usund, og som de insisterer på ikke at lægge på hylden.

Hvad med for eksempel en guide, der vejleder hashrygere, hvis nu de også insisterer på, at fjolletobak er en dejlig livsstil? Undgå at ryge i sengen? Løb en tur, mens du fyrer op for din bong? Kun én rohypnol til morgenmaden? De gode råd er mange.

Man kunne også lave en til faktaresistente forældre, der ikke lader deres børn vaccinere. Måske skal de holde vejret i bussen? Undgå for mange legekammerater? Hvem ved?

Sundhedsstyrelsen har dog et godt argument. Disse voksne kikærte-elskende red-verden-mennesker er jo ansvarlige for helt små børn, som ikke kan vælge selv. De er hjælpeløst tvangsindlagte til forældrenes mangel på ansvar i forbindelse med deres kost.

Så derfor måtte Sundhedsstyrelsen træde til med vejledning, selvom man kraftigt fraråder forældrene, at deres lille barn lever vegansk, da det - og dette er direkte citat fra andet afsnit i vejledningen:

»...kan være meget vanskeligt at opfylde barnets ernæringsbehov de første leveår med denne kostform.«

Barnet kommer nemlig til at mangle - hold fast - jern, zink, calcium, vitamin B12, vitamin B2, vitamin D, vitamin A, N-3 fedtsyrer og protein.

Denne bandbulle af advarsler og afskrækkelser tolkede veganerne som om, at nu havde Sundhedsstyrelsen blåstemplet veganerkost til spædbørn. Derfor jublede de over den store sejr. Det er som et juble over en fordelagtig pensionsordning, når man skal i guillotinen næste morgen. Man har ikke helt fanget pointen.

I øjeblikket florerer en video på de sociale medier med en ung mand i økologisk hjemmestrikket sweater og med knold i nakken, der taler til folk i et auditorium. Han spørger publikum, om de kunne dræbe en gris med ‘hvad de er givet fra naturens hånd’ - altså de bare næver. Han mener, at det ville være svært, da vi hverken har store kløer eller spidse tænder, som andre rovdyr. Ergo er vi slet ikke kødspisere.

Og her stopper logikkens magiske veganer-bus. Slut bum. Vi skal ikke spise gris eller ko. Vi har nemlig ikke kløer. Men vi har jo heller ikke strikkepinde i stedet for fingre, så mandens sweater er måske også unaturlig? Eller har man glemt - eller bare ikke ønsket - at tænke et skridt videre i sin argumentation. Mennesker er skabt til at bruge redskaber. Ikke klage over vi mangler hugtænder. Vi er også skabt til at spise kød.

Jeg synes faktisk, det er helt fint, at man som voksent og selvstændigt menneske fravælger kød. Jeg kan godt forstå, at man synes, det er synd for dyrene og desuden belaster miljøet. Man skal bare ikke ændre på virkeligheden, så den passer i ens eget livsbillede. Og man skal slet ikke gøre det, så man kan retfærdiggøre, at ens lille baby ikke får en forsvarlig ernæring.

Så kære veganer, giv dit barn kød og mælk. I hvert fald de første par år. Det er ikke dit liv.