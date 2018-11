Jeg er 40 år gammel og far til tre drenge. Jeg er sådan en stor omvandrende målskive for ældre generationers formanende råd om alverdens ting, som de havde forstand på tilbage i 70'erne og 80'erne, og som de ikke kan se kan have ændret sig synderligt, selvom vi er trådt ind i et nyt årtusinde.

Men kære ældre medborger, tingene kan sagtens være anderledes. Læs derfor gerne følgende og ret ind, hvor du ser et behov:

1. Du skal ikke betale med kontanter i supermarkedet. Du skal anskaffe dig et betalingskort. Dine medmenneskers tid er værdifuld, og de skal ikke bebyrdes med at vente på, at du finder 382,50 kroner i krøllede sedler og 2-kroner frem fra pengebæltet. Det er ikke ‘for svært’ at finde ud af det med Dankort, såfremt du ikke har en eller flere diagnoser, som nedsætter de kognitive funktioner. Det er ikke nok, at sige du ‘er for gammel’.

2. Hvis du sidder og kværulerer om ungdommens dårligdomme og samfundets kulturløshed, fordi de yngre ikke ved, hvem Grundtvig er, hvor Faaborg ligger, eller de hører dårlig moderne musik, så hold op med det. Det er sjældent, man hører de unge sidde og svine deres ældre medborgere til for at udhule samfundets værdier, fordi deres morfar ikke ved, hvor man finder ‘Indstillinger’ på hans smartphone eller ikke aner, hvem Miley Cyrus er. Viden er godt. Det er aldrig overflødigt. Respekter de unges kompetencer. De er vigtige for deres generation.

3. Du er ikke blevet mere fantasifuld og innovativ end yngre mennesker, fordi du kun havde sten og kastanjer at lege med, da du var lille. Du har bare haft ringere legetøj. Bare fordi du har siddet som ti-årig og samlet tøjklemmer, så det lignede en hest, så har du ikke beriget dig selv med uundværlige kompetencer, som samfundet ikke kan undvære. Desuden er det ikke fordummende for børn at spille konsol- og computerspil eller være på sociale medier. Moderne spil udfordrer og udvikler motorikken og de kognitive evner. Prøv selv. Eller vær stille.

4. Hvis du alligevel har fri hele dagen, så køb ind udenfor Netto og Føtex mest spidsbelastede tidspunkter. Alle hader køer. Også dig selv. Jo, du gør.

5. Hvis du sidder midt i en samtale og skal til at byde ind med en anekdote eller en fortælling, så skal du ikke bare gå i gang fra en ende af. Du skal først forestille dig, hvad hele pointen med det, som du vil sige, er. Et nemt tip er at forestille dig, hvad din anekdote slutter med. Hvis du ikke kan huske, hvad personer, der optræder i din anekdote, hedder, så skal du ikke spørge de andre tilstedeværende. Du skal bare gå videre. Du skal heller ikke forklare, hvor du kender anekdotens personer fra.

6. Du skal undgå passiv-aggressive udbrud, når du taler om din computer eller andre elektroniske hjælpemidler. Hvis nogen spørger, om du kan sende en mail, eller hvorfor du ikke har sorteret lidt i din kanalpakke, så råb ikke ‘JEG GIDER IKKE FINDE UD AF DET,’ hvorefter du brummer noget om, at du ikke gider det nymodens fjolleri. Du skal tillære dig en lille smule viden om og erfaring med samfundets teknologiske landvindinger.

7. Du skal ikke forklare alverden, at din generation har bygget samfundet op, og nu er det kun rimeligt, at du - eller I - kræver jeres ret. Utallige generationer har bygget samfundet op. Den tjans skifter løbende. Det gør dig ikke berettiget til en endeløs strøm af taknemmelighed og pengegaver fra landets hårdtarbejdende børnefamilier.

8. Børn skal både ses og høres. Ikke kun ses. Det kan godt være, at det var anderledes i forrige årtusind, men nu er det sådan, det er. Børn er mennesker i udvikling og skal tales med og ikke til. Som regel er det, børn siger, mere interessant, end det, du selv siger.

9. Dine personlige barndomsoplevelser er ikke det samme som gode råd. Udsagn såsom ‘mine forældre røg da altid indenfor, og jeg har ikke taget skade,’ er ikke interessant for andre at høre på. Børnesæder er således heller ikke overflødige, fordi du selv overlevede at køre rundt i dine forældres bil uden sådan et. Der var desværre masser af andre børn, der ikke overlevede. Det glemmer du.

10. Folk har ikke ‘så mange kanaler, at det ikke er til at finde ud af’. Det kan til gengæld sagtens være, at du har flere kanaler, end du har brug for. Således betaler du gode penge for ingenting. Det er ikke udtryk for en uhensigtsmæssig udvikling i samfundet. Det er dig selv, der ikke forvalter dine penge fornuftigt.

Selv tak. Nyd livets efterår.