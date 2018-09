Da jeg var lille, og fastelavn nærmede sig, så var legetøjsforretningerne fulde af cowboy-kostumer, hvor man kunne købe små seksløbere ved siden af til at skyde indianere med. Det var meget populært.

Jeg husker dog ikke, at en eneste lærer eller pædagog satte sig ned og tog en dybere samtale med mine klassekammerater om, at indianerdræbende skydevåben gjorde alle de små indianerbørn på skolen meget kede af det.

Jeg kan forstå, at den opgave nu løftes af en samlet gruppe rektorer og dekaner på Københavns Universitet.

Man skal også vide, at sombreroer - en stor hat, der giver fremragende skygge og som ofte anvendes i Mexico - kan gøre mexicanske elever meget kede af det, da sombreroen åbenbart bringer stor sørgmodighed med sig, hvis den anvendes udenfor Mexico.

Er der for mange, der tuder over alle mulige ligegyldige ting i Danmark?

Man må angiveligt gerne stadigvæk give kage, hvis man arbejder på universitetet, selvom det jo kan tolkes som mobning af overvægtige medarbejdere.

Jeg synes, at folk der sætter sig ned og tuder, fordi nogen tager en sombrero på, de skal endelig sætte sig ned og tude. De trænger til chokbehandling.

De kan ikke være tjent med at gå rundt blandt os andre, som var de åbne sår i en klaustrofobisk saltmine.

Derfor har jeg i al min medmenneskelighed udtænkt nogle fremragende kostumer, som man bør tage på til universitetets rustur eller lignende, så folk kan blive hærdet lidt.

- Et Ku Klux Klan outfit - tag et lille kors med og gå rundt og sig til alle, at den hvide race er overlegen, og at negere (brug altid det ord) bare skal gøre, som der bliver sagt.

- Hvis du er fed og klam, så tag jakkesæt på og sig du er Harvey Weinstein. Komplimenter alle kvinders brysters og bagdele. Også de grimme kvinder. Du skal være inkluderende.

- Træk et forvasket blomstret lagen over hovedet og tag et par meget tykke briller på. Sig til alle, at selvom du er født med kvindelige kønsorganer, så er du slet ikke kvinde. Forklar alle medstuderende, at de - alene ved deres blotte tilstedeværelse - skaber en ciskønnet heteronormativ virkelighed, og det er du rigtig sur over.

Københavns Universitet har også forbudt sjofle vittigheder. Fortæl derfor altid sjofle vittigheder, når du opholder dig på Københavns Universitet.

Sagen er, at afsporede selvoptagede humanister skal afholde sig fra at gå rundt og lave regler for almindelige menneskelige relationer, selvom de uheldigvis er udstyret med ledende stillinger i det offentlige. På lang sigt ender det med, at reglerne for almindelig samtale med andre mennesker bliver mere komplicerede end reglerne for et ti-timers asiatisk brætspil.

Forløberen for et ægte tudefjæs er en person, der har glemt, hvad præmissen for en fornærmelse er.

En fornærmelse eller krænkelse er næsten altid bevidst. Den udføres netop med tanke på at krænke andre. Det er ikke tilfældet, når man tager sombrero på, fordi man er på rustur eller polterabend eller andre småplatte events.

Hvis du føler dig krænket eller forulempet af nogen, som gør et eller andet, der ikke er møntet på dig, så bliv sur i dit stille sind. Vi andre gider bare ikke høre på dit hyleri. Sæt dig ned, træk vejret, vær stille, og ryst det af dig.